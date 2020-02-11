Футбольные школы Головина до сих пор не получили выплаты за трансфер в «Монако». Они даже не знали, что так можно

Футбольный менеджер Илья Штеблов сообщил, что школа в Калтане и воспитавший Головина тренер Александр Плясунов должны получить 0,75% от трансфера. Это 225 тысяч евро или 15,5 миллионов рублей.

«Монако» всегда платил, никогда долгов не было. Я обязательно выясню насчет этого», – сказал «Матч ТВ» бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

Плясунов подтвердил: школа в Калтане не получила денег. «Эти деньги перечислены в РФС, они и зависли там. Школа должна была заявить, что претендует на эти выплаты. Видимо, этого не сделали. Я не в курсе дел нашего руководства, передо мной никто не отчитывается. Конечно, школа должна была получить эти деньги. Но нужно и подсуетиться. РФС я не виню, школа должна была направить нужный запрос о выплате. Пусть каждый занимается своим делом. Обидно, что школа не получила денег. Но это не моя прерогатива», – сказал тренер.