Футбольные школы Головина до сих пор не получили выплаты за трансфер в «Монако». Они даже не знали, что так можно
Согласно международным правилам, школам, воспитавшим футболиста положены 5% от суммы трансфера. В Калтане, где воспитывался Александр Головин, эту сумму после его трансфера в «Монако» не получили. Об этом говорили на конференции Sport Connect и заявил в твиттере журналист Артем Локалов.
Футбольный менеджер Илья Штеблов сообщил, что школа в Калтане и воспитавший Головина тренер Александр Плясунов должны получить 0,75% от трансфера. Это 225 тысяч евро или 15,5 миллионов рублей.
«Монако» всегда платил, никогда долгов не было. Я обязательно выясню насчет этого», – сказал «Матч ТВ» бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев.
Плясунов подтвердил: школа в Калтане не получила денег. «Эти деньги перечислены в РФС, они и зависли там. Школа должна была заявить, что претендует на эти выплаты. Видимо, этого не сделали. Я не в курсе дел нашего руководства, передо мной никто не отчитывается. Конечно, школа должна была получить эти деньги. Но нужно и подсуетиться. РФС я не виню, школа должна была направить нужный запрос о выплате. Пусть каждый занимается своим делом. Обидно, что школа не получила денег. Но это не моя прерогатива», – сказал тренер.
В городе Осинники (20 км от Калтана) Головин занимался в период с 2008 по 2012 год. От этой школы он выступал на соревнованиях.
«Когда Головин перешел в «Монако», к нам приходило письмо. Я сначала думала, что это какой-то развод или шутка. От нас просили документы о том, что у нас он занимался. Мол, «Монако» готовы выплатить компенсацию. Честно говоря, мы им ничего не отправляли. Тем более, школа футбола к тому времени уже находилась не у нас», – сказала Галина Рудольф, директор ДЮСШ.
Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев подтвердил, что в ведомстве не получали денег за Головина, а академии еще могут получить компенсации – они возможны в течение 24 месяцев, а футболист перешел летом 2018 года.
Штеблов рассказал, как формируются эти 5%. Они должны быть перечислены школам, которые воспитывали его в возрасте с 12 до 23 лет. За каждый год в 12-15 лет – 0,25%, в возрасте 16-23 лет – 0,5%.
Еще несколько моментов:
• У школы в Калтане есть время до 27 июля 2020 года.
• Школы сами должны отслеживать передвижения своих воспитанников и самостоятельно подавать заявления через сайт РФС.
• В паспорте футболиста у Головина нет упоминаний о школе из Калтана, по школе из города Осинники есть вопросы по ее официальному статусу – об этом сообщил в своем телеграм-канале Иван Карпов.
• Деньги должны получить еще две школы Головина – из Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области и ДЮСШ «Металлург-Кузбасс».
«После поступления денежных средств РФС перечислит школам выплаты в строгом соблюдении регламента ФИФА, который, кстати, не предусматривает обязанности перечисления части солидарных выплат в пользу конкретных тренеров, подготовивших игрока», – сказал Рогачев.
Он добавил, что одним из вариантов использования денег считается строительство или реконструкция футбольной инфраструктуры в Калтане и Осинниках. Возможна и грантовая поддержка тренеров, воспитавших Головина.