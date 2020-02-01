Последний матч для «Монако» – две красные карточки и поражение от аутсайдера. Головин впервые в сезоне остался в запасе
«Ним» – предпоследнее место в таблице Лиги 1. Что делает «Монако»: выходит на матч без Александра Головина (при этом Морено не объяснил, почему оставил Головина на скамейке).
В середине первого тайма Бакайоко треснул по ноге Филиппото – арбитр Микаэль Лезаж отреагировал желтой карточкой.
Но потом Лезаж воспользовался VAR и изменил решение – показал Бакайоко красную карточку. Следом с поля ушел Желсон Мартинш – он удалился из-за ругательств в адрес Лезажа. А сразу после того, как увидел перед собой красную карточку, толкнул Лезажа, и партнеры увели его в раздевалку.
В этом сезоне у «Монако» уже девять удалений – команда, которая чаще других из топ-5 получала красные карточки. Список удаленных игроков «Монако» за весь сезон выглядит так:
Головин в итоге вышел на поле – на 64 минуте поменял Бальде Кейта. Но «Монако» это не спасло. Счет после первого тайма был 1:1. За две минуты до выхода Головина Ромен Филиппото вывел «Ним» вперед, на 79-й минуте третий мяч «Нима» забил Пабло Мартинес.
«Монако» продлил свою серию без побед до 4 матчей – 1 ничья и 3 поражения в последних играх.