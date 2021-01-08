Лучший вратарь Европы по отражению ударов − ноунейм из «Ниццы». Почему это не делает его просто лучшим вратарем Европы
Это не реклама: на сайте fbref.com куча продвинутой статистики, которая помогает глубже понимать футбол. Отдельное внимание − на стату по вратарям, которых сложно оценивать цифрами. Особенно теми, которые до сих пор использует большинство – количество сейвов или сухих матчей. Мы уже разбирали, почему такой анализ бесполезен.
Коротко: сейвов больше у тех, кому чаще бьют, а сухих матчей – у тех, кому бьют реже. Чтобы более качественно распознать силу вратаря, нужно оценить трудность каждого удара по его воротам. На fbref есть такая статистика – называется Post-Shot Expected Goals (ожидаемые сейвы). В ней учитываются позиция удара, его сила, направление, расположение вратаря.
Эта статистика тоже не идеальна, но она лучше всего подчеркивает уровень вратаря в отражении ударов. Важно: именно в отражении ударов.
Короче, вот лучшая десятка вратарей за последние четыре сезона (включая этот) в отражении ударов. В списке только те, кто за эти 3.5 года провел больше 60 матчей. Еврокубки не учитываются.
- Вальтер Бенитес («Ницца») – 0,25.
- Ян Облак («Атлетико») – 0,23.
- Нето («Барселона») – 0,23.
- Уго Льорис («Тоттенхэм») – 0,21.
- Мартин Дубравка («Ньюкасл») – 0,19.
- Ойер Оласабаль («Эспаньол») – 0,18.
- Алисcон Бекер («Ливерпуль») – 0,16.
- Ник Поп («Бернли») – 0,16.
- Лукаш Фабьянски («Вест Хэм») – 0,15.
- Жорди Масип («Вальядолид») – 0,14.
Что значат эти цифры? Это сколько вратарь в среднем за один матч спасает для команды голов. Сложно, да. Сейчас объясним.
Сначала вспомним, что система xG оценивает коэффициент опасности удара от 0 до 1. Баллы выставляются на основе огромной базы из миллиона (в прямом смысле) примеров из истории футбола. Распределение происходит в зависимости от: расстояния и точки, из которой нанесен удар; части тела, которой он нанесен; типа паса под удар; типа атаки; расположения вратаря и еще кучи всего.
Пожалуйста, оценивайте силу команд с показателем xG. Это не для задротов − тут есть реальный смысл
Важный момент: xG оценивает удар до его нанесения. И не анализирует то, что происходит, когда мяч слетает с ноги игрока. PSxG – оценивает не только точку, откуда он был нанесен, а еще его качество: траекторию, силу, направление. И показывает, какая вероятность у вратаря отбить этот удар.
Пример: Ракицкий в матче с «Лейпцигом» бил из-за штрафной, слету, его блокировал соперник. Система xG оценивает только эти вводные для удара условия. Исходя из нее, вероятность забить у Ракицкого была около 5%. PSxG оценивает сам удар – он у Ракицкого получился суперудачным: сильным и прямо в угол. По этой системе вероятность забить у Ракицкого поднялась до 50%.
Поэтому модель PSxG наиболее объективно показывает, какой шанс у вратаря совершить сейв. Если он вытащил удар весом 0.6 PSxG, ему начисляются эти 0.6 баллов. Если пропустил удар весом 0.3, то у него отнимается 0.7 – тот процент вероятности, который он должен был тащить.
Получается, ожидаемые сейвы – это разница между отбитыми ударами и пропущенными голами, основанная на сложности каждого удара.
Бенитес из «Ниццы» – лучший в этом показателе за последние 3.5 сезона. Он выручил для команды больше опасных ударов, чем любой другой вратарь из топ-5 лиг. Цифра 0,25 – это сколько моментов он вытаскивает в среднем за матч.
Как грамотно писать важные слова. Какого рода ВАР? Перформанс – точно нужна вторая «р»? Сейв или сэйв?
Нужно разделять два понятия: лучший вратарь и лучший шотстоппер (отражатель ударов). Шотстоп – важнейший вратарский скилл. Но есть и другие: игра на выходах (и при навесах, и при контратаках), пасы, начало атак, управление обороной. Например, Облак лучше Алиссона в отражении ударов. Но не факт, что он лучше его в целом – Алиссон увереннее и чаще играет на выходах, намного лучше пасует, видит поле, играет под прессингом.
Поэтому, да, Вальтер Бенитес – лучший шотстоппер последних 3.5 сезонов. И, вероятно, самый недооцененный вратарь Европы прямо сейчас.
Он не котируется даже во Франции: например, не включается в списки лучших вратарей по итогам сезонов. Эксперты злятся, цифрами доказывая, что Бенитес – сильнейший. Но общего признания все равно нет. Это очередное доказательство того, насколько сложно оценивать вратаря, не видя всех его матчей. И насколько сложно быть признанным, когда тебя не раскручивают медиа.
С другой стороны, Бенитес действительно не на уровне лучших. Например, он почти не играет на выходах. И этим позволяет создавать у ворот больше моментов, не прерывая атаки соперников. Частая картина при навесе в штрафную «Ниццы»: Бенитес вжимается к линии ворот, в штрафной или вратарской начинается суматоха, которая может закончиться резким ударом.
Возможно, в этом один из секретов цифр Бенитеса – ему чаще бьют из убойных позиций. Если он пропускает, то система не вычитает у него много PSxG, потому что вероятность забить и так высокая. Если тащит такой удар – герой. У Бенитеса тупо больше шансов геройствовать.
При начале атак он очень смелый. С мячом поднимается на одну линию к центральным защитникам и оттуда распасовывает – за последние сезоны он в десятке вратарей топ-лиг по короткости паса. Да, такая вот аномалия: когда «Ницца» с мячом – Бенитес нереально смелый, когда без – максимально вжимается в ворота.
Еще две слабости Бенитеса: 1) его стабильно пару раз в сезоне перебрасывают дальними ударами, когда он неправильно занимает позицию в воротах; 2) он слабо пасует на дальние дистанции – 51,7% точности.
Мы не эксперты по вратарям и видели слишком мало матчей Бенитеса, чтобы точно понимать его уровень. Поэтому выводы максимально осторожные: его сильно недооценивают как шотстоппера. Но цифры ожидаемых сейвов переоценивают его вратарский уровень. Условно он бы не мог играть в топ-клубе (кроме «Атлетико»), потому что там необходимо качественно играть на выходах и отдавать дальние передачи.
И все равно: вратарей на одинаково высоком уровне отражающих удары, читающих игру, пасующих, играющих на выходах – слишком мало. Из десятки лучших шотстопперов такой вообще один – Алиссон. Поэтому, если ты лучше всех в Европе отбиваешь удары, ты скорее всего превосходишь уровень «Ниццы» (5-10 команды Франции). Бенитес недавно продлил контракт, но было бы безумно интересно увидеть его в команде сильнее.
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Если вы никогда не видели Бенитса, то вот две цитаты, которые хорошо описывают его манеры:
- Он экспрессивный, кричащий и с бешеными глазами на поле: «Думаю, что у всех есть сумасшедшие стороны.Некоторые вратари будут сумасшедшими по жизни и спокойными на поле. Я веду свою тихую маленькую жизнь. И оказавшись на поле, я меняюсь, у меня совершенно другая личность. Для меня важно проявлять индивидуальность. Может быть, это моя безумная сторона».
- Кажется, он действительно никогда не нервничает: «Я никогда не испытывал давления. Да, я знаю, что если ошибусь, на 99,9% я пропущу. Но меня это не волнует. Я не думаю о подобных вещах. Да, это может случиться.Но если так, вы должны принять это и забыть об этом».