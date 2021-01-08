Лучший вратарь Европы по отражению ударов − ноунейм из «Ниццы». Почему это не делает его просто лучшим вратарем Европы

Это не реклама: на сайте fbref.com куча продвинутой статистики, которая помогает глубже понимать футбол. Отдельное внимание − на стату по вратарям, которых сложно оценивать цифрами. Особенно теми, которые до сих пор использует большинство – количество сейвов или сухих матчей. Мы уже разбирали, почему такой анализ бесполезен.

Коротко: сейвов больше у тех, кому чаще бьют, а сухих матчей – у тех, кому бьют реже. Чтобы более качественно распознать силу вратаря, нужно оценить трудность каждого удара по его воротам. На fbref есть такая статистика – называется Post-Shot Expected Goals (ожидаемые сейвы). В ней учитываются позиция удара, его сила, направление, расположение вратаря.

Эта статистика тоже не идеальна, но она лучше всего подчеркивает уровень вратаря в отражении ударов. Важно: именно в отражении ударов.

Короче, вот лучшая десятка вратарей за последние четыре сезона (включая этот) в отражении ударов. В списке только те, кто за эти 3.5 года провел больше 60 матчей. Еврокубки не учитываются.

Что значат эти цифры? Это сколько вратарь в среднем за один матч спасает для команды голов. Сложно, да. Сейчас объясним.