Пожалуйста, оценивайте силу команд с показателем xG. Это не для задротов − тут есть реальный смысл

Без просмотра матча невозможно понять, какая команда лучше. Но, допустим, ты пропустил игру (или осознанно на нее забил), но хочешь знать, кто там сильнее. Что делать? По каким критериям оценивать?

Кажется, их два. Первый – понять, какая команда больше и качественнее создает моменты. Второй – какая качественнее контролирует игру (это не всегда определяется владением мяча).

Узнать, какая команда сильнее контролировала матч, чаще всего можно только через просмотр. Поэтому, чтобы без просмотра понять, кто все-таки был лучше, мы можем обращаться только к качеству и количеству созданных моментов. Этот критерий даже ценнее, чем качество контроля игры. Голевые моменты все-таки важнее всего, правда?

И что, куда нам смотреть, чтоб понять, какая команда лучше создавала моменты? На статистику ударов? Или только на удары в створ?

Забудьте. Пожалуйста. О. Статистике. Ударов. Даже. Тех. Что. В створ.