Пожалуйста, оценивайте силу команд с показателем xG. Это не для задротов − тут есть реальный смысл

Без просмотра матча невозможно понять, какая команда лучше. Но, допустим, ты пропустил игру (или осознанно на нее забил), но хочешь знать, кто там сильнее. Что делать? По каким критериям оценивать?
Кажется, их два. Первый – понять, какая команда больше и качественнее создает моменты. Второй – какая качественнее контролирует игру (это не всегда определяется владением мяча).
Узнать, какая команда сильнее контролировала матч, чаще всего можно только через просмотр. Поэтому, чтобы без просмотра понять, кто все-таки был лучше, мы можем обращаться только к качеству и количеству созданных моментов. Этот критерий даже ценнее, чем качество контроля игры. Голевые моменты все-таки важнее всего, правда?
И что, куда нам смотреть, чтоб понять, какая команда лучше создавала моменты? На статистику ударов? Или только на удары в створ?
Забудьте. Пожалуйста. О. Статистике. Ударов. Даже. Тех. Что. В створ.
Мы выпускали материал, где развеивали статистические мифы. И там же писали, что намного правильнее оценивать не количество ударов, а их качество.
Чтобы понять, насколько качественным был удар, нужно знать его полный контекст. Для знания контекста – нужно разобрать и оценить все микродетали ситуации удара.
Хорошая новость: в 2020 году за нас это делает система ожидаемых голов – xG.
Стойте, не закрывайте вкладку, если думаете, что xG – для задротов и вообще ничего не отображает. Дайте шанс. Тем более, не только я считаю, что xG – самая адекватная система подсчета качества моментов. Ей пользуются топ-клубы, скауты и аналитики, тренеры, бет-компании и владельцы клубов.
Что это вообще такое?
xG (expected goals) – cистема ожидаемых голов, которая анализирует качество созданных командой моментов. Она оценивает коэффициент опасности каждого удара от 0 до 1. Баллы выставляются на основе огромной базы из миллиона (в прямом смысле) примеров из истории футбола.
Пожалуйста, оценивайте силу команд через показатель xG. Это не для задротов - тут есть реальный смысл
Распределение баллов происходит в зависимости от:
- Расстояния и точки, из которой нанесен удар.
- Части тела, которой он нанесен.
- Типа паса под удар (насколько он был удобным).
- Типа атаки (позиционная, контр, после перехвата на чужой половине итд).
- Степени блокировки удара соперниками.
- Расположения вратаря.
- И даже того, сколько метров и как игрок пробежал перед ударом.
После матча баллы за каждый удар суммируются. И мы узнаем в цифрах, сколько на самом деле голевых моментов создала команда.
Например, «Зенит» обыграл «Динамо» 3:1. Но по качеству и количеству голевых моментов (xG) счет 2.56 – 2.4. Это показывает, что команды были примерно равны по качеству моментов. Но «Зенит» был лучше в реализации.
Важная пометка: система оценивает контекст перед нанесением удара. Качество самого удара уже не фиксируется. Поэтому чаще всего xG еще и отображает то, как команда реализует моменты.
Чем больше квадратик, тем опаснее момент удара.
Почему логичнее и правильнее доверять xG, чем количеству ударов? Одна команда может ударить три раза (и все три раза качественно), а вторая – десять (и все десять раз – из плохих позиций). Статистика ударов будет на стороне второй команды и обманет. xG покажет объективную картину.
Минусы системы
1. Она не учитывает качество атак. Представьте ситуацию, когда команда создала стопроцентный момент, вывела игрока на пустые ворота, а он либо споткнулся и не ударил, либо не дотянулся до мяча. Атака – классная, а xG это не учитывает.
2. Не понимает контекст матча и психологию. Например, «Урал» в начале матча забивает «Локомотиву». Очевидно, что большую часть игры «Локо» будет атаковать и чаще создавать голевые моменты. То есть системы не учитывает, в каком контексте и когда начали возникать моменты.
3. Не все системы подсчета xG учитывают пенальти и автоголы.
Одна из самых адекватных баз xG (тут еще важно, что она открытая) – Understat.com. Там данные только по шести европейским лигам, включая РПЛ, но все же: есть архив за последние пять сезонов.
Три конкретных примера:
1. В этом сезоне Доменик Соланке – один из самых неудачливых форвардов АПЛ. У него 21 ударов (15 из штрафной, 6 из вратарской) – и ноль голов. Система xG показывает: Соланке наиграл на 2.58 гола.
И обратный пример – Александр Ляказетт. Он наиграл на 10 голов по xG, но забил 14. Реализация и иногда везение решают.
2. В октябре 2019-го «Болонья» была восьмой в топ-5 лигах по xG. Но при этом занимала в Серии А 14 место. То есть сверхплодотворно создавала моменты, но ужасно их реализовывала.
Залезаем в контекст каждого момента и видим: «Болонья» не реализовывала кучу моментов. Доходило до того, что пачками не забивали в упор из вратарской. Еще наложилось, что вратари соперников творили чудеса и тащили мертвые мячи.
3. Пример от Вячеслава Палагина, который он писал на канале «Всякая дзич».
В январе 2019-го «Валенсия» шла на 12-м месте в лиге, тренера Марселино могли уволить. При этом по таблице ожидаемых очков, основанной на xG, «Валенсия» была третьей в чемпионате. И команда на тот момент забила на 12 мячей меньше ожидаемого. Не везло, подводила реализация.
Тогда капитан Парехо лично попросил руководство не увольнять Марселино. А в конце сезона признался:«Мы в команде знали, что статистически были лучше многих наших соперников – нам только не удавалось победить».
И на самом деле – «Валенсия» выправилась и финишировала на четвертом месте. Владельцы поверили игрокам и аналитикам и а) их команда попала в ЛЧ б) сэкономили деньги на увольнении. (Правда, в следующем сезоне все равно уволили Марселино – но не по игровым причинам).
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Важно-важно-важно: xG не описывает все процессы футбольного матча. И не претендует на то, чтобы иллюстрировать качество игры команды в каждом матче. И эти данные нужно осторожно использовать. Обязательно, вникая в контекст, а не тупо смотря на цифры.
Но прямо сейчас это один из самых удобных инструментов, чтобы оценить то, насколько команда качественно и часто создает моменты. А качество моментов – важнейший компонент в игре в футбол.