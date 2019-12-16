«День без футбола − раз в месяц». Как устроена жизнь главного тактика России

Вадим Лукомский был первым в России, кто рассказывал о тактике доступно и с полным погружением в тему. По сути, он популяризировал тактическую журналистику на русском языке. Мы, авторы, пишущие о тактике и игровых деталях, если не ровняемся, то точно респектуем Вадиму, признавая его вклад и уровень.

Меня всегда интересовало, откуда у него столько сил и любви к футболу, что ему помогает понимать игру, какой он человек, чем живет, как проводит время вне матчей.

Мы встретились в Москве, в торговом центре, сели на фуд-корте. Вадим взял воду, я – кофе; и поговорили.

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– Вчера играли «Ливерпуль» и «Сити». Расскажи, как ты смотрел матч, что делал после, как его отработал?

– Обычно я смотрю матчи в записи. Но даже если смотрю вживую, то потом пересматриваю основные моменты. Либо полностью.

Если матч прошел вечером и мне нужно написать про него текст, я пересматриваю его ночью и пишу разбор. Если мне повезло по графику – есть три часа на то, чтобы поспать. А если нет – беру время в кредит у сна и пишу разбор.

– Вчера ты в лайве смотрел?

– Нет, в записи. Для меня знание результата – вообще не проблема. Я как-то давно себя к этому приучил. Я вообще не до конца понимаю, почему люди не могу смотреть игры в записи, зная счет.

Мне интересно содержание: как команды пришли к результату, а не сам результат.

Текст по вчерашнему матчу я писал ночью, а добивал уже утром. В этот раз получилось немножко поспать – три часа.

– А сколько ты обычно спишь?

– Стараюсь спать четыре-четыре с половиной часа. Но бывают дни, когда организм забирает больше. Мне в принципе такой график нравится. Я еще не так уж стар, поэтому могу себе это позволить.

Мне нравится то, чем я занимаюсь. Нравится работать. Работа придает мне сил, которых возможно бы не хватало, если бы я чем-то другим занимался.

– Сколько у тебя сейчас вообще рабочих проектов?

– У меня две полноценные работы. На «Телеспорте»: не только дополнительным комментатором-экспертом, но и еще некоторые проекты развиваю, делаю новые программы, которые, я надеюсь, мы скоро запустим.

И, конечно, Sports.ru. Там, помимо написания текстов, помогаю редакции в других делах, другим авторам тоже помогаю.