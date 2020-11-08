Мы все недооцениваем суперсилу Ерохина – понимание пространства

Зрители не понимают до конца, в чем прикол Александра Ерохина. Многие называют его деревянным и удивляются, что он вообще играет в «Зените» и сборной.

Еще сильнее диссонанс, когда Ерохин много забивает. Как сейчас: в пяти матчах подряд. В РПЛ он второй бомбардир и вместе с Дзюбой лучший по голам в команде (7).

Это как?

Но сначала – почему Ерохин вообще считается деревянным и недооценивается?

Потому что самое яркое, на что все смотрят – на действия игрока с мячом. В этом Ерохин правда не очень: у него слабый уровень паса и дриблинга. Большинство действий Ерохина – простые пасы ближнему. А когда он отдает рискованные передачи или идет обводку, получается так себе.

Тут есть три нюанса.