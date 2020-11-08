Мы все недооцениваем суперсилу Ерохина – понимание пространства
Зрители не понимают до конца, в чем прикол Александра Ерохина. Многие называют его деревянным и удивляются, что он вообще играет в «Зените» и сборной.
Еще сильнее диссонанс, когда Ерохин много забивает. Как сейчас: в пяти матчах подряд. В РПЛ он второй бомбардир и вместе с Дзюбой лучший по голам в команде (7).
Это как?
Но сначала – почему Ерохин вообще считается деревянным и недооценивается?
Потому что самое яркое, на что все смотрят – на действия игрока с мячом. В этом Ерохин правда не очень: у него слабый уровень паса и дриблинга. Большинство действий Ерохина – простые пасы ближнему. А когда он отдает рискованные передачи или идет обводку, получается так себе.
Тут есть три нюанса.
- Большинство исследований приходят к выводу: в среднем игрок за 90 минут проводит с мячом около минуты. Ерохин – тоже. Так почему мы оцениваем его только по минуте игры?
- Ерохин сам признавал, что у него слабый пас – говорил об этом еще в «Урале». То есть он в курсе о своих слабых сторонах и старается их не обнажать.
- Пас Ерохина становится в разы эффективнее, когда он рядом с чужой штрафной. Он не делает разрезающих пасы, он отдает пасы идеальные по таймингу – за счет этого хорошо обостряет. В этом сезоне он один из лучших по созданию моментов в «Зените».
Сейчас у Ерохина 6+2 в РПЛ + он лучший в лиге по сумме ожидаемых голов и ассистов, поделенных на 90 минут (NPxG+xA90). То есть он чаще всех в РПЛ наносит опасный удар или отдает под него передачу.
Тут разрушаются наши мифы о тактике и статистике. Километры пусты, владение мячом не гарантия, удары, сейвы, схемы − все обман
Как у него получается столько забивать? В чем его сила?
Такой факт: все семь голов этого сезона Ерохин забивал в одно касание. И все, находясь внутри штрафной. Это значит, что он как минимум хорошо выбирает позицию для удара. Как максимум – классно открывается.
Не зря у него 22 матча в карьере на позиции нападающего. Ерохин качественно играет в штрафной: умеет на скорости врываться в свободную зону и опережать соперников. Он сам говорил: «Типичный мой гол – это когда я иду на прострел и в одно касание замыкаю».
Еще ему помогают габариты – 195 см. Но они полезны вообще по всему полю – у Ерохина по карьере стабильно высокий процент выигранных единоборств и возвратов владения через них.
Всегда недооцененная работа Ерохина без мяча. Когда он выходит в старте, то стабильно попадает в тройку лучших «Зенита» по пробегу и количеству спринтов. И так уже на протяжении нескольких сезонов. Ерохин выполняет большие объемы без мяча, которые мы не всегда замечаем.
За это тренеры любят использовать Ерохина на фланге: он хорошо помогает партнеру – крайнему защитнику. Плюс может сесть пятым защитником и помочь в верховой борьбе на дальней штанге (но в этом сезоне с этим есть проблемы, он часто выключается и не добегает). То же самое он делает в чужой штрафной, замыкая подачи.
Вообще Ерохин может сыграть везде, кроме центра защиты – еще одно его преимущество. Transfermarkt фиксирует, что только в этом сезоне он отыграл на шести разных позициях.
И смелое сравнение: Ерохин – русский Томас Мюллер. Потому что Мюллер – лучший в мире футболист по пониманию пространства. Он тоже не скоростной, не очень техничный, но невероятно полезный – за счет того, что гениально выбирает позицию и видит поле. Похожие профили у ван де Бека, Хаверца, Горетцки. Да-да, Ерохин тоже в этом списке.