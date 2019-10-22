Тут разрушаются наши мифы о тактике и статистике. Километры пусты, владение мячом не гарантия, удары, сейвы, схемы − все обман

Много обводок − это не всегда хорошо
Лучший дриблер планеты в последние годы – Адама Траоре из «Вулверхэмптона». Последние пять сезонов он регулярно входит в список лучших вместе с Месси и Азаром. Но голевыми действиями отличается редко.
Потому что обводки Траоре бесполезны. Они не выводят его на выгодные позиции. А если выводят – ему не хватает точности и ума, чтобы довести ситуацию до опасной.
Этот пример идеально показывает, что к цифрам обводок нужно относиться аккуратно. Не каждый успешный дриблинг равен удачному атакующему действию. Игрок, идя в обводку, наоборот, может затормозить атаку.
И еще дриблинг не всегда равен атакующему действию. Например, Танги Ндомбеле и Андре Гомеш были в списке лучших дриблеров Европы в последнем сезоне, но выполняли не совсем атакующие функции. Они использовали обводки для выхода команды из обороны в атаку и преодоления прессинга. Их дриблинг был в основном в центре поля.
Успешные обводки, как и другие статистические данные, требуют контекста.
Километры для лохов, рывки для чемпионов
Во-первых, игрок может пробежать и 15 километров. Но какой в этом толк, если он пробежал их неэффективно? Например, всю игру неорганично прессинговал или постоянно терял мяч, подключаясь в атаке, бегая из-за этого больше.
Истина: количество километров не говорит о качестве работы.
Во-вторых, пробег должен делиться на время, когда команда с мячом и когда без. Преодоленное расстояние в разных фазах игры должно оцениваться по-разному. Команда с мячом, естественно, бегает меньше.
В-третьих, пробег команды связан с пробегом соперника. Редко бывает, что одна команда пробежала больше другой на 20 километров. Это матчи, где первые пасовались пешком, а вторые активно носились и перехватывали. На высоком уровне такое − редкость. Обычно соперники подстраиваются под темп друг друга и выдают близкий по километражу пробег.
В-четвертых, чтобы точно понять беговую работу, корректнее смотреть на количество рывков. Как правило, та команда, которая совершила больше рывков, побеждает. Пару лет назад Wired выпускал исследование, которое доказало: если команда обогнала соперника по количеству рывков со скоростью 5,5 м/c и выше, то с вероятностью 80% она не проиграет.
Скорость (да, она тоже!) хитрее, чем кажется
Один из главных мифов. Никогда, запомните, никогда-никогда-никогда не оценивайте скорость футболиста по его максиму на спринте.
В прошлом сезоне шум вокруг ван Дейка подкрепила еще одна цифра – в Лиге чемпионов он набрал максимальную скорость – 34,5 км/ч. Но в этих данных не учитывается, сколько секунд ему потребовалось, чтобы набрать эту скорость, и какую дистанцию он преодолел.
Возможно (скорее всего, точно), есть футболисты, которые могут набрать меньшую скорость, но за более короткое время и на меньшей дистанции.
На примере Кверквелии в паблике «Блокнот» аналитик «Зенита» Никита Васюхин рассказывал, как важен быстрый старт:
«Когда про Кверквелию говорили – медленный, то не описывали всю картину. Он небыстро стартует – из-за чего, вероятно, ему часто приходится катиться, если он не успевает за коротким эпизодом, и он редко выдергивается, чтобы сыграть с нападающим в прием. Но при этом Палыч абсолютно правильно говорит – посмотрите, как в игре с Уэльсом по дистанции он развил такую скорость, что нагнал Бэйла. И в РФПЛ у него регулярно бывают игры, где он делает самый быстрый спринт в команде (часто >9 м/с). А в одном из матчей прошлого сезона я видел у него 9.5 м/с».
Ок, ты с мячом − ну и что?
Если команды владела мячом 70%, не обязательно, что она доминировала на поле.
Важнее владеть не мячом, а пространством. Допустим, команда А перепасовывается на своей половине или в центре, а команда Б правильными позициями и движением перекрывает им вход на свою половину. Тогда команда Б владеет пространством и находится в более выгодном положении.
Классический пример, что владение не влияет на результат – «Эйбар». Эта команда намеренно отдает мяч соперникам, но дико прессингует, контролируя большую часть поля.
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Если игрок отдал 58 точных передач за матч из 60 – это тоже ни о чем не говорит. Возможно, он просто пасовал поперек и назад. Другой игрок мог отдать 30 точных передач из 60, но быть эффективнее, если хотя бы половина его передач продвигали мяч в атаку.
Процент брака – тоже сомнительный показатель. Можно ошибаться в передачах в неопасных случаях, когда соперник не убегает в быструю контратаку. И, наоборот, можно фатально ошибаться. Каждый неточный пас стоит оценивать в контексте.
В этом разделе хоронят ТТД
Продолжение темы точности передач – казнь системы оценок ТТД (технико-тактических действий), которую много лет назад использовали Бесков и Лобановский, а в наши годы активно продвигает (или уже нет?) Александр Бубнов.
Примерная суть системы – высчитывать количество удачных действий футболистов с мячом. В основном это передачи.
Доказательство, что метод сильно устарел и вообще не отображает качество проведенного игроком матча. В ноябре 2018-го «Зенит» играл с ЦСКА, и Бубнов считал ТТД. Высшую оценку у него получил Набабкин Он совершил 53 тактических действия и всего 6% брака. Оценка − пять.
Но если посмотреть матч, то понятно, откуда у Набабкина такие числа – все его пасы были стерильными, не продвигали атаку вперед и не отрезали соперника. У Набабкина в том матче было: ноль отрезанных защитников соперника, ноль обводок и всего два приема мяча, которые отрезали оппонентов.
Ахметов был одним из лучших по всем этим показателям, постоянно продвигая мяч в атаку и обостряя игру. Но получил от Бубнова двойку за высокий процент брака. Нормально вообще?
Казнь удалась.
Количество ударов − ловушка
«Амкар» и «Тосно». Статистика ударов 26-6. Счет 1:2. Что мы говорим: «О-о, «Тосно» повезло, «Амкар» же чаще бил».
А если так: «Амкар» из 26 ударов только три нанес из выгодных позиций. А все шесть ударов «Тосно» были нанесены из опасных. Голая статистика перестает работать, правда?
Удары в створ? Уже лучше, но тоже не полноценно отображают картину. Условная «Кубань» могла нанести восемь ударов в створ, но каждый из них был нанесен не из выгодных позиций (например, под давлением защитников или издалека). А «Сатурн» всего два, но оба из опасных позиций. На бумаге «Кубань» была опаснее, но на деле «Сатурн» был более эффективен.
Удары из штрафной? Близко к оптимальной оценке. Но опять же – удар из штрафной можно нанести с острого угла, либо с неудобной позиции.
Как лучше всего оценивать? Наиболее точно отображает опасность ударов система xG (модель ожидаемых голов). Она определяет колеблющуюся от 0 до 1 вероятность забить гол после удара. Распределение баллов происходит в зависимости от точки, из которой нанесен удар по воротам, части тела, которой он произведен, типа предшествующего удару паса и типа атаки. То есть каждый удар оценивается индивидуально и исходя из контекста.
Сейвы − тоже
Тут все то же самое, что и с ударами в створ, только в обратную сторону. Де Хеа может совершить девять сейвов за матч, но если все эти удары нанесены из неопасных позиций, это не будет большим вкладом вратаря.
А если Эдерсон сделал всего два сейва, но оба были опаснейшими, а удары нанесены из выгодных позиций, эти два спасения ценятся намного выше, чем те девять, что совершил Де Хеа.
Отборы и перехваты убираются одной цитатой Мальдини
О них мы уже писали вот тут.
Пересказывая коротко: количество удачных отборов и перехватов не отображают качество, а лишь подчеркивают стиль игры команды или футболиста. Лучше всего миф о том, что количество отборов и перехватов дают понимание о силе футболиста, разбивает лаконичная фраза Мальдини:
«Если я должен вступить в отбор, значит, я уже совершил ошибку».
Хватит так много смотреть на схемы
Сразу закрепим, что схемы – условности, которые дают примерное понимание рисунка игры команды. И ни в коем случае не описывают всю ее структуру.
Самый классический пример – схема 4-4-2. По ней играет и «Бернли» (низкая линия обороны, длинные забросы на форвардов, вингеры опускаются низко и чаще обороняются), и «Наполи» (вингеры чаще атакуют, форварды опускаются за мячами вглубь). Схема одна, но команды абсолютно разные.
И схема обычно обозначает, как команда играет без мяча. Когда команда атакует, все эти цифры не имеют значения. Например, «Ман Сити» играет 4-3-3. Но в атаке крайние защитники либо поднимаются выше вингеров (тогда это 2-3-5), либо смещаются в зону полузащиты (тогда это 2-5-3).
А еще есть стадии игры, когда команда в атаке теряет мяч. Тогда игрок любой позиции может оказаться в любой точке. Или, наоборот, когда команде переходит владение – игроки действуют по ситуации и не думают о своей родной позиции.
Плюс появились схемы-трансформеры. Футболист играет в разных позициях в зависимости от того, какая команда владеет мячом. Например, в прошлом сезоне против «Ливерпуля» такую роль исполнил Маркиньос. Когда мячом владел «ПСЖ», Маркиньос играл центрального защитника; когда «Ливерпуль» – поднимался в опорную зону.
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Человек, который не разбирается в игре, говорит:
«Команда играла по схеме 4-2-3-1, нанесла восемь ударов в створ, совершила 20 обводок и выиграла 14 единоборств в обороне».
Человек, который хотя бы чуть-чуть разбирается:
«Команда играла по схеме 4-2-3-1, в которой игрок под нападающим постоянно опускался в опорную зону за мячом, а крайние защитники играли строго от обороны. Без мяча схема трансформировалась в 4-4-2, вингеры помогали крайним защитникам, а плеймейкер поднимался в первую линию прессинга к нападающему. Нанесла восемь ударов в створ, но лишь один из выгодной позиции. Эффективно для атаки шла в дриблинг и совершила 20 обводок (13 в чужой штрафной). И выиграла 14 единоборств в обороне (соперники навешивали из невыгодных точек, и оборона успевала занять правильные позиции), но проиграла три, когда вингеры позволяли крайним защитникам соперников получать мяч в свободных зонах».
Выводы:
- Каждая статистическая цифра требует подкрепления контекстом. В отрыве от него они статистика практически ничего не значит. Подчеркивает стиль игры или определенные тенденции, но не определяет качество.
- Нужно смотреть матчи, а не статистику, если хотите понимать, что на самом деле произошло в игре и оценить вклад футболиста.