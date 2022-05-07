Брест

Брест
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sb29.bzh
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Франция
Стадион
Франсис-Ле Бле
Тренер
Мишель Тер-Закарян
М. Тер-Закарян
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
40
Марко Бизот М. Бизот 		Вра 31 35 0 1 1 0
9
Франк Онора Ф. Онора 		Нап 25 33 11 3 3 0
2
Жан-Кевин Дюверн Ж. Дюверн 		Защ 24 30 0 1 1 0
5
Брендан Шардонне Б. Шардонне 		Защ 27 29 3 0 4 1
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль Р. Пьерр-Габриэль 		Защ 23 27 0 1 6 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 18:00
Брест
-:-
Страсбур
07.05.2022 07 мая 2022 сб 18:00
Франция. Лига 1 , 36 тур
Брест
-
Страсбур
-
Франция. Лига 1 , 36 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Монако
-:-
Брест
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 37 тур
Монако
-
Брест
-
Франция. Лига 1 , 37 тур
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Брест
-:-
Бордо
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 38 тур
Брест
-
Бордо
-
Франция. Лига 1 , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
9
Нант
35 14 9 12 50:43 51
10
Лилль
35 13 12 10 42:43 51
11
Брест
35 13 9 13 45:48 48
12
Реймс
35 10 13 12 38:38 43
13
Монпелье
35 12 7 16 48:53 43
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Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
Брест
2 : 0
Клермон
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
35 тур
Брест
2
Клермон
0
Франция. Лига 1 , 35 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
Метц
0 : 1
Брест
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
34 тур
Метц
0
Брест
1
Франция. Лига 1 , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:00
Брест
2 : 1
Лион
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:00
33 тур
Брест
2
Лион
1
Франция. Лига 1 , 33 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 18:00
Сент-Этьен
2 : 1
Брест
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 18:00
32 тур
Сент-Этьен
2
Брест
1
Франция. Лига 1 , 32 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
Брест
1 : 1
Нант
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
31 тур
Брест
1
Нант
1
Франция. Лига 1 , 31 тур
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