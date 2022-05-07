Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
40Марко Бизот М. Бизот
|Вра
|31
|35
|0
|1
|1
|0
|
9Франк Онора Ф. Онора
|Нап
|25
|33
|11
|3
|3
|0
|
2Жан-Кевин Дюверн Ж. Дюверн
|Защ
|24
|30
|0
|1
|1
|0
|
5Брендан Шардонне Б. Шардонне
|Защ
|27
|29
|3
|0
|4
|1
|
18Ронаэль Пьерр-Габриэль Р. Пьерр-Габриэль
|Защ
|23
|27
|0
|1
|6
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
9
|35
|14
|9
|12
|50:43
|51
|
10
|35
|13
|12
|10
|42:43
|51
|
11
|35
|13
|9
|13
|45:48
|48
|
12
|35
|10
|13
|12
|38:38
|43
|
13
|35
|12
|7
|16
|48:53
|43
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