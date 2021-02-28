Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1

🇷🇺 За 11 матчей этого сезона в Лиге 1 Головин забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

🇷🇺 Это его третий сезон во Франции и самый результативный. В первом сезоне за 30 матчей было шесть голевых действий (3+3). Во втором – за 25 матчей было семь голевых действий (3+4).

🇷🇺 «Монако» не проигрывает в Лиге 1 12 матчей подряд, выиграло 10 из них и идет на четвертом месте в турнирной таблице.