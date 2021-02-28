Александр Головин
Лига 1
Футбол
Монако
Брест
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
46 минут назад
В матче 27-го тура Лиги 1 Александр Головин вышел на замену на 59-й минуте и ассистировал Стевану Йоветичу и Кевину Фолланду. Хронология событий:
🇷🇺 За 11 матчей этого сезона в Лиге 1 Головин забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.
🇷🇺 Это его третий сезон во Франции и самый результативный. В первом сезоне за 30 матчей было шесть голевых действий (3+3). Во втором – за 25 матчей было семь голевых действий (3+4).
🇷🇺 «Монако» не проигрывает в Лиге 1 12 матчей подряд, выиграло 10 из них и идет на четвертом месте в турнирной таблице.
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