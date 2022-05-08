Труа

Труа
Troyes
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Лорен Баттлес
Л. Баттлес
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
6
Роминиге Куаме Р. Куаме 		Пол 25 29 1 2 4 0
30
Готье Гайо Г. Гайо 		Вра 29 28 0 0 2 0
24
Хавьер Шавалерен Х. Шавалерен 		Пол 31 28 5 2 4 0
4
Жулиан Бьянсон Ж. Бьянсон 		Защ 22 25 0 2 9 0
10
Флориан Тардье Ф. Тардье 		Пол 30 25 3 1 6 0
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Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 21:45
ПСЖ
-:-
Труа
08.05.2022 08 мая 2022 вс 21:45
Франция. Лига 1 , 36 тур
ПСЖ
-
Труа
-
Франция. Лига 1 , 36 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Труа
-:-
Ланс
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 37 тур
Труа
-
Ланс
-
Франция. Лига 1 , 37 тур
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Лорьян
-:-
Труа
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 38 тур
Лорьян
-
Труа
-
Франция. Лига 1 , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
12
Реймс
35 10 13 12 38:38 43
13
Монпелье
35 12 7 16 48:53 43
14
Труа
35 9 9 17 33:47 36
15
Анжер
35 8 11 16 38:53 35
16
Лорьян
35 8 10 17 34:59 34
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Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 14:00
Труа
3 : 0
Лилль
01.05.2022 01 мая 2022 вс 14:00
35 тур
Труа
3
Лилль
0
Франция. Лига 1 , 35 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
Ницца
1 : 0
Труа
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
34 тур
Ницца
1
Труа
0
Франция. Лига 1 , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 20:00
Труа
0 : 1
Клермон
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 20:00
33 тур
Труа
0
Клермон
1
Франция. Лига 1 , 33 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 16:00
Труа
1 : 1
Страсбур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 16:00
32 тур
Труа
1
Страсбур
1
Франция. Лига 1 , 32 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
Монако
2 : 1
Труа
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
31 тур
Монако
2
Труа
1
Франция. Лига 1 , 31 тур
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