Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
6Роминиге Куаме Р. Куаме
|Пол
|25
|29
|1
|2
|4
|0
|
30Готье Гайо Г. Гайо
|Вра
|29
|28
|0
|0
|2
|0
|
24Хавьер Шавалерен Х. Шавалерен
|Пол
|31
|28
|5
|2
|4
|0
|
4Жулиан Бьянсон Ж. Бьянсон
|Защ
|22
|25
|0
|2
|9
|0
|
10Флориан Тардье Ф. Тардье
|Пол
|30
|25
|3
|1
|6
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
12
|35
|10
|13
|12
|38:38
|43
|
13
|35
|12
|7
|16
|48:53
|43
|
14
|35
|9
|9
|17
|33:47
|36
|
15
|35
|8
|11
|16
|38:53
|35
|
16
|35
|8
|10
|17
|34:59
|34
Результаты