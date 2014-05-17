Аяччо

Аяччо
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Страна
Франция
Стадион
Франсуа Коти
Тренер
Кристиан Браккони
К. Браккони
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Таблица

И В Н П Мячи Очки
18
Сошо
38 10 10 18 37:61 40
19
Валансьен
38 7 8 23 37:65 29
20
Аяччо
38 4 11 23 37:72 23
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Результаты
17.05.2014 17 мая 2014 сб 22:00
Сент-Этьен
3 : 1
Аяччо
17.05.2014 17 мая 2014 сб 22:00
38 тур
Сент-Этьен
3
Аяччо
1
Франция. Лига 1 , 38 тур
10.05.2014 10 мая 2014 сб 22:00
Аяччо
2 : 1
Реймс
10.05.2014 10 мая 2014 сб 22:00
37 тур
Аяччо
2
Реймс
1
Франция. Лига 1 , 37 тур
04.05.2014 04 мая 2014 вс 18:00
Лорьян
1 : 0
Аяччо
04.05.2014 04 мая 2014 вс 18:00
36 тур
Лорьян
1
Аяччо
0
Франция. Лига 1 , 36 тур
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 18:00
Аяччо
1 : 4
Монако
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 18:00
35 тур
Аяччо
1
Монако
4
Франция. Лига 1 , 35 тур
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 18:00
Бастия
2 : 1
Аяччо
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 18:00
34 тур
Бастия
2
Аяччо
1
Франция. Лига 1 , 34 тур
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