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Аяччо
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Аяччо
Аяччо
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Тренер
Кристиан Браккони
К. Браккони
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Результаты
Таблица
И
В
Н
П
Мячи
Очки
18
Сошо
38
10
10
18
37:61
40
19
Валансьен
38
7
8
23
37:65
29
20
Аяччо
38
4
11
23
37:72
23
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Результаты
17.05.2014
17 мая 2014
сб
22:00
Сент-Этьен
3 : 1
Аяччо
17.05.2014
17 мая 2014
сб
22:00
38 тур
Сент-Этьен
3
Аяччо
1
Франция. Лига 1 , 38 тур
10.05.2014
10 мая 2014
сб
22:00
Аяччо
2 : 1
Реймс
10.05.2014
10 мая 2014
сб
22:00
37 тур
Аяччо
2
Реймс
1
Франция. Лига 1 , 37 тур
04.05.2014
04 мая 2014
вс
18:00
Лорьян
1 : 0
Аяччо
04.05.2014
04 мая 2014
вс
18:00
36 тур
Лорьян
1
Аяччо
0
Франция. Лига 1 , 36 тур
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
18:00
Аяччо
1 : 4
Монако
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
18:00
35 тур
Аяччо
1
Монако
4
Франция. Лига 1 , 35 тур
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
18:00
Бастия
2 : 1
Аяччо
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
18:00
34 тур
Бастия
2
Аяччо
1
Франция. Лига 1 , 34 тур
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