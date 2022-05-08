Клермон

Клермон-Ферранд
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Франция
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Габриэль-Монпьед
Тренер
Паскаль Гастьен
П. Гастьен
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Состав
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Таблица
Результаты

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
20
Аким Зедадка А. Зедадка 		Защ 26 34 0 2 4 0
19
Салис Абдул Самед С. Самед 		Пол 22 29 1 0 10 2
12
Виталь Н'Симба В. Н'Симба 		Защ 28 29 1 3 3 0
25
Йоан Гастьен Й. Гастьен 		Пол 34 28 0 1 4 2
21
Флоран Ожье Ф. Ожье 		Защ 33 27 1 0 6 0
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Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:00
Клермон
-:-
Монпелье
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:00
Франция. Лига 1 , 36 тур
Клермон
-
Монпелье
-
Франция. Лига 1 , 36 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Страсбур
-:-
Клермон
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 37 тур
Страсбур
-
Клермон
-
Франция. Лига 1 , 37 тур
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Клермон
-:-
Лион
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 38 тур
Клермон
-
Лион
-
Франция. Лига 1 , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
15
Анжер
35 8 11 16 38:53 35
16
Лорьян
35 8 10 17 34:59 34
17
Клермон
35 8 9 18 35:65 33
18
Сент-Этьен
35 7 10 18 38:70 31
19
Бордо
35 5 12 18 47:85 27
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Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
Брест
2 : 0
Клермон
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
35 тур
Брест
2
Клермон
0
Франция. Лига 1 , 35 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
Клермон
2 : 2
Анжер
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
34 тур
Клермон
2
Анжер
2
Франция. Лига 1 , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 20:00
Труа
0 : 1
Клермон
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 20:00
33 тур
Труа
0
Клермон
1
Франция. Лига 1 , 33 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 16:00
Метц
1 : 1
Клермон
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 16:00
32 тур
Метц
1
Клермон
1
Франция. Лига 1 , 32 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 22:00
Клермон
1 : 6
ПСЖ
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 22:00
31 тур
Клермон
1
ПСЖ
6
Франция. Лига 1 , 31 тур
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