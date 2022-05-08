Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
20Аким Зедадка А. Зедадка
|Защ
|26
|34
|0
|2
|4
|0
|
19Салис Абдул Самед С. Самед
|Пол
|22
|29
|1
|0
|10
|2
|
12Виталь Н'Симба В. Н'Симба
|Защ
|28
|29
|1
|3
|3
|0
|
25Йоан Гастьен Й. Гастьен
|Пол
|34
|28
|0
|1
|4
|2
|
21Флоран Ожье Ф. Ожье
|Защ
|33
|27
|1
|0
|6
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
15
|35
|8
|11
|16
|38:53
|35
|
16
|35
|8
|10
|17
|34:59
|34
|
17
|35
|8
|9
|18
|35:65
|33
|
18
|35
|7
|10
|18
|38:70
|31
|
19
|35
|5
|12
|18
|47:85
|27
Результаты