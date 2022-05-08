Ланс

Ланс
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Феликс-Бола
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Франк Эз
Ф. Эз
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Результаты

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
8
Секо Фофана С. Фофана 		Пол 26 33 7 1 1 0
11
Жонатан Клосс Ж. Клосс 		Пол 29 33 3 9 3 0
24
Жонатан Гради Ж. Гради 		Защ 29 32 0 0 6 0
29
Пшемыслав Франковски П. Франковски 		Пол 27 30 5 4 3 0
28
Шейк Дукур Ш. Дукур 		Пол 22 29 1 3 7 1
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Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:00
Реймс
-:-
Ланс
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:00
Франция. Лига 1 , 36 тур
Реймс
-
Ланс
-
Франция. Лига 1 , 36 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Труа
-:-
Ланс
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 37 тур
Труа
-
Ланс
-
Франция. Лига 1 , 37 тур
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Ланс
-:-
Монако
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 38 тур
Ланс
-
Монако
-
Франция. Лига 1 , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
6
Страсбур
35 15 12 8 58:39 57
7
Лион
35 15 11 9 59:45 56
8
Ланс
35 15 10 10 55:44 55
9
Нант
35 14 9 12 50:43 51
10
Лилль
35 13 12 10 42:43 51
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 18:00
Ланс
2 : 2
Нант
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 18:00
35 тур
Ланс
2
Нант
2
Франция. Лига 1 , 35 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 22:00
ПСЖ
1 : 1
Ланс
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 22:00
34 тур
ПСЖ
1
Ланс
1
Франция. Лига 1 , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:00
Ланс
2 : 0
Монпелье
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:00
33 тур
Ланс
2
Монпелье
0
Франция. Лига 1 , 33 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 22:00
Лилль
1 : 2
Ланс
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 22:00
32 тур
Лилль
1
Ланс
2
Франция. Лига 1 , 32 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 18:05
Ланс
3 : 0
Ницца
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 18:05
31 тур
Ланс
3
Ницца
0
Франция. Лига 1 , 31 тур
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