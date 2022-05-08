Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
8Секо Фофана С. Фофана
|Пол
|26
|33
|7
|1
|1
|0
|
11Жонатан Клосс Ж. Клосс
|Пол
|29
|33
|3
|9
|3
|0
|
24Жонатан Гради Ж. Гради
|Защ
|29
|32
|0
|0
|6
|0
|
29Пшемыслав Франковски П. Франковски
|Пол
|27
|30
|5
|4
|3
|0
|
28Шейк Дукур Ш. Дукур
|Пол
|22
|29
|1
|3
|7
|1
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
6
|35
|15
|12
|8
|58:39
|57
|
7
|35
|15
|11
|9
|59:45
|56
|
8
|35
|15
|10
|10
|55:44
|55
|
9
|35
|14
|9
|12
|50:43
|51
|
10
|35
|13
|12
|10
|42:43
|51
Результаты