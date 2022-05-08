Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
8Исмаэль Траоре И. Траоре
|Защ
|35
|34
|4
|0
|1
|0
|
10Анжело Фульини А. Фульини
|Пол
|25
|32
|5
|2
|4
|0
|
13Софьян Буфал С. Буфал
|Пол
|28
|29
|8
|4
|6
|0
|
24Ромен Томас Р. Томас
|Защ
|33
|26
|2
|0
|8
|0
|
3Сулейман Думбия С. Думбия
|Защ
|25
|25
|0
|1
|10
|1
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
13
|35
|12
|7
|16
|48:53
|43
|
14
|35
|9
|9
|17
|33:47
|36
|
15
|35
|8
|11
|16
|38:53
|35
|
16
|35
|8
|10
|17
|34:59
|34
|
17
|35
|8
|9
|18
|35:65
|33
Результаты
Материалы
Последние новости