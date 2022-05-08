Анжер

Анжер
Angers
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Сайт
www.angers-sco.fr/
Страна
Франция
Стадион
Жан Буэн
Тренер
Стефан Мулен
С. Мулен
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
8
Исмаэль Траоре И. Траоре 		Защ 35 34 4 0 1 0
10
Анжело Фульини А. Фульини 		Пол 25 32 5 2 4 0
13
Софьян Буфал С. Буфал 		Пол 28 29 8 4 6 0
24
Ромен Томас Р. Томас 		Защ 33 26 2 0 8 0
3
Сулейман Думбия С. Думбия 		Защ 25 25 0 1 10 1
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Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:00
Анжер
-:-
Бордо
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:00
Франция. Лига 1 , 36 тур
Анжер
-
Бордо
-
Франция. Лига 1 , 36 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Метц
-:-
Анжер
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 37 тур
Метц
-
Анжер
-
Франция. Лига 1 , 37 тур
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Анжер
-:-
Монпелье
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 38 тур
Анжер
-
Монпелье
-
Франция. Лига 1 , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
13
Монпелье
35 12 7 16 48:53 43
14
Труа
35 9 9 17 33:47 36
15
Анжер
35 8 11 16 38:53 35
16
Лорьян
35 8 10 17 34:59 34
17
Клермон
35 8 9 18 35:65 33
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Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
Монако
2 : 0
Анжер
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
35 тур
Монако
2
Анжер
0
Франция. Лига 1 , 35 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
Клермон
2 : 2
Анжер
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
34 тур
Клермон
2
Анжер
2
Франция. Лига 1 , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:00
Анжер
0 : 3
ПСЖ
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:00
33 тур
Анжер
0
ПСЖ
3
Франция. Лига 1 , 33 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 16:00
Нант
1 : 1
Анжер
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 16:00
32 тур
Нант
1
Анжер
1
Франция. Лига 1 , 32 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
Анжер
1 : 1
Лилль
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
31 тур
Анжер
1
Лилль
1
Франция. Лига 1 , 31 тур
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