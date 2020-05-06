Игрок «Анжера» арестован за публичную мастурбацию, пока президент «Анжера» уже сидит под арестом за домогательства

Следующей ночью его задержала полиция. Ее вызвали соседи, которые заметили во дворе мастурбирующего футболиста. Вероятно, он смотрел на соседку с первого этажа.

Адвокат Эль-Мелали оправдывает клиента тем, что соседка не видела его, и футболист попался случайно. Но есть отягчающее обстоятельство – это уже второе задержание за эксгибиционизм. Футболиста отпустили домой, но его ждет суд и штраф.

А в феврале этого года задержан президент «Анжера» Саида Шабана. Три женщины обвиняют его в сексуальных домогательствах. И он пока временно отстранился от дел клуба.