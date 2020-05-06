Фарид Эль-Мелали
Лига 1
Анжер
Игрок «Анжера» арестован за публичную мастурбацию, пока президент «Анжера» уже сидит под арестом за домогательства
06 мая, 13:14
Днем 4 мая полузащитник «Анжера» Фарид Эль-Мелали продлил контракт с клубом до 2023-го года.
Следующей ночью его задержала полиция. Ее вызвали соседи, которые заметили во дворе мастурбирующего футболиста. Вероятно, он смотрел на соседку с первого этажа.
Адвокат Эль-Мелали оправдывает клиента тем, что соседка не видела его, и футболист попался случайно. Но есть отягчающее обстоятельство – это уже второе задержание за эксгибиционизм. Футболиста отпустили домой, но его ждет суд и штраф.
А в феврале этого года задержан президент «Анжера» Саида Шабана. Три женщины обвиняют его в сексуальных домогательствах. И он пока временно отстранился от дел клуба.