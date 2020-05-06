Фарид Эль-Мелали
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Анжер
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#Фарид Эль-Мелали #Лига 1 #Анжер

Игрок «Анжера» арестован за публичную мастурбацию, пока президент «Анжера» уже сидит под арестом за домогательства

06 мая, 13:14

Global Look Press / Philippe LECOEUR

Днем 4 мая полузащитник «Анжера» Фарид Эль-Мелали продлил контракт с клубом до 2023-го года.

 

Следующей ночью его задержала полиция. Ее вызвали соседи, которые заметили во дворе мастурбирующего футболиста. Вероятно, он смотрел на соседку с первого этажа.

Адвокат Эль-Мелали оправдывает клиента тем, что соседка не видела его, и футболист попался случайно. Но есть отягчающее обстоятельство – это уже второе задержание за эксгибиционизм. Футболиста отпустили домой, но его ждет суд и штраф.

А в феврале этого года задержан президент «Анжера» Саида Шабана. Три женщины обвиняют его в сексуальных домогательствах. И он пока временно отстранился от дел клуба. 

Подробности дела Саида Шабана
Президент «Анжера» задержан за домогательства. Жертв было сразу несколько
Комментарии (1)
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Роман Корнеев
06 мая, 17:08

Прикольно, если владелец и футболист хоть раз работали в связке

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