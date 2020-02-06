Президент «Анжера» задержан за домогательства. Жертв было сразу несколько

Президента «Анжера» Саида Шабана заключили под стражу в среду, 5 февраля. Причина – обвинения в сексуальных домогательствах от трех человек.

Кто обвиняет?

Первую жалобу 7 января подала женщина, которая сейчас работает в клубе. Она утверждает, что Шабан в конце 2019 года трогал ее за интимные места во время заграничных поездок и на рабочем месте. Первый случай был в конце ноября, когда он с сотрудниками ездил в Мадрид отмечать 100-летие клуба («Анжер» основан в 1919 году).

Следователи в Анжере обнаружили жалобы еще двух женщин, который пострадали раньше. По информации L’Équipe, дать показания могут и другие женщины.

Прокурор города Эрик Бульяр сообщил, что подобные слухи вокруг клуба уже ходили раньше, а Шабан действительно задержан.