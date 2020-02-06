Президент «Анжера» задержан за домогательства. Жертв было сразу несколько
Президента «Анжера» Саида Шабана заключили под стражу в среду, 5 февраля. Причина – обвинения в сексуальных домогательствах от трех человек.
Кто обвиняет?
Первую жалобу 7 января подала женщина, которая сейчас работает в клубе. Она утверждает, что Шабан в конце 2019 года трогал ее за интимные места во время заграничных поездок и на рабочем месте. Первый случай был в конце ноября, когда он с сотрудниками ездил в Мадрид отмечать 100-летие клуба («Анжер» основан в 1919 году).
Следователи в Анжере обнаружили жалобы еще двух женщин, который пострадали раньше. По информации L’Équipe, дать показания могут и другие женщины.
Прокурор города Эрик Бульяр сообщил, что подобные слухи вокруг клуба уже ходили раньше, а Шабан действительно задержан.
Как реагирует президент?
На сайте «Анжера» выпущено заявление клуба. Согласно ему, Шабан:
- был вызван в полицию;
- сейчас находится под стражей;
- оспаривает обвинения и полон решимости доказать свою невиновность;
Клуб также заверил, что эта ситуация не повлияет на проведение матча «Анжера» против «Лилля» в пятницу, игроки готовятся спокойно.
А сколько ему лет? Он вообще женат?
Шабану 55 лет. Да, он женат. У него трое детей. Шабан женился на француженке и получил французское гражданство, сам он – уроженец Алжира.
Что еще о нем известно?
Шабан учился в Алжире на инженера. Переехав во Францию, он изучал менеджмент и трудился в фастфуде, поскольку был без стипендии. В 1997 году он основал мясоперерабатывающую компанию, а двумя годами позже купил первый завод. Сейчас в его компании трудятся 800 человек, ее оборот составляет 100 миллионов евро.
У Шабана 93% акций «Анжера». Он стал главой клуба в 2011 году, когда «Анжер» выступал еще в Лиге 2. Интересно, что Шабан с того времени так ни разу и не менял тренера Стефана Мулена, который возглавил клуб в том же 2011-м, перейдя из резервной команды.
Первые трансферы за деньги при Шабане были только в сезоне-2016/17, до этого клуб усиливался только свободными агентами и брал игроков в аренду. Позже пошли и хорошие продажи вроде трансфера Пепе в «Лилль» (10 млн евро), Экамби в «Вильярреал» (18 млн) и Аделаида в «Лион» (25 млн), а «Анжер» стал аккуратно и точечно усиливаться.
Что вообще собой представляет клуб, если вкратце?
• «Анжер» вышел в Лигу 1 в 2015 году, с тех пор так в элите и играет.
• В 2017-м добрался до финала Кубка Франции, где проиграл «ПСЖ» из-за автогола на последней минуте.
• В прошлом сезоне занял 13-е место, ту же позицию он в Лиге 1 занимает и сейчас.
• В первых семи турах «Анжер» выиграл пять матчей и шел на втором месте позади «ПСЖ». Сейчас дела хуже – из последних девяти игр победить удалось только в одной.