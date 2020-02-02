Новое развлечение в «ПСЖ» – злость во время замены. Даже если команда ведет 5:0
«ПСЖ» проводит очередной спокойный сезон в Лиге 1. Преимущество над идущим вторым «Марселем» достигло уже 13 очков, а нормальное сопротивление не оказывают даже соперники из лидирующей группы. Крепкий «Монпелье» получил от «ПСЖ» пять голов. Матч завершался еще и количественным преимуществом игроков Парижа (11 на 9 – как у «Нима» и «Монако»).
В середине второго тайма Томас Тухель совершил действие, по которому теперь характеризуют всю эту игру. Вместо Килиана Мбаппе он выпустил на поле Мауро Икарди. На тот момент счет уже был 5:0 – бессмысленно напрягать лидера команды Тухель не хотел. Его логику поняли примерно все, но не сам Мбаппе. Он забил всего один гол и так сильно разозлился из-за замены, что яростно доказывал Тухелю его неправоту.
Так все это выглядело:
Оставшиеся минуты матча Мбаппе досматривал в плохом настроении:
Похожая ситуация в «ПСЖ» уже была в декабре. Тогда Тухель тоже заменил Мбаппе, а тот просто прошел мимо него и проигнорировал все контакты. Сейчас Тухель публично давит на Мбаппе собственным статусом: «Я тренер. Кто-то должен решить, кто уйдет с поля, а кто останется. Это плохие проявления, поскольку они негативно влияют на состояние души. Мы играем в футбол, а не в теннис. Я не злюсь. Мне просто грустно, потому что все это было лишним».