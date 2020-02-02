Килиан Мбаппе
Лига 1
Футбол
Томас Тухель
ПСЖ
Поделиться:
Комментарии:
0
#Килиан Мбаппе #Футбол #ПСЖ #Лига 1 #Томас Тухель

Новое развлечение в «ПСЖ» – злость во время замены. Даже если команда ведет 5:0

02 февраля, 02:43
Александр Плеханов

Килиан Мбаппе и Томас Тухель поругались во время матча «ПСЖ» и «Монпелье» (5:0).

«ПСЖ» проводит очередной спокойный сезон в Лиге 1. Преимущество над идущим вторым «Марселем» достигло уже 13 очков, а нормальное сопротивление не оказывают даже соперники из лидирующей группы. Крепкий «Монпелье» получил от «ПСЖ» пять голов. Матч завершался еще и количественным преимуществом игроков Парижа (11 на 9 – как у «Нима» и «Монако»).

В середине второго тайма Томас Тухель совершил действие, по которому теперь характеризуют всю эту игру. Вместо Килиана Мбаппе он выпустил на поле Мауро Икарди. На тот момент счет уже был 5:0 – бессмысленно напрягать лидера команды Тухель не хотел. Его логику поняли примерно все, но не сам Мбаппе. Он забил всего один гол и так сильно разозлился из-за замены, что яростно доказывал Тухелю его неправоту.

Так все это выглядело:

Оставшиеся минуты матча Мбаппе досматривал в плохом настроении:

Похожая ситуация в «ПСЖ» уже была в декабре. Тогда Тухель тоже заменил Мбаппе, а тот просто прошел мимо него и проигнорировал все контакты. Сейчас Тухель публично давит на Мбаппе собственным статусом: «Я тренер. Кто-то должен решить, кто уйдет с поля, а кто останется. Это плохие проявления, поскольку они негативно влияют на состояние души. Мы играем в футбол, а не в теннис. Я не злюсь. Мне просто грустно, потому что все это было лишним».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Как Мбаппе обычно проводит матчи
Классный вечер Мбаппе: показал новую прическу, забил 2 гола, дал автограф во время игры и поработал Санта-Клаусом
Мбаппе вышел на полчаса (болеет всю осень) – забил три гола, отдал голевую, переписал пару рекордов!
Мбаппе взбодрил обычный товарняк: сфотографировался с болбоем, раздал автографы, забил
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Килиан Мбаппе
#Футбол
#ПСЖ
#Лига 1
#Томас Тухель