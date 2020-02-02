Новое развлечение в «ПСЖ» – злость во время замены. Даже если команда ведет 5:0

«ПСЖ» проводит очередной спокойный сезон в Лиге 1. Преимущество над идущим вторым «Марселем» достигло уже 13 очков, а нормальное сопротивление не оказывают даже соперники из лидирующей группы. Крепкий «Монпелье» получил от «ПСЖ» пять голов. Матч завершался еще и количественным преимуществом игроков Парижа (11 на 9 – как у «Нима» и «Монако»).

В середине второго тайма Томас Тухель совершил действие, по которому теперь характеризуют всю эту игру. Вместо Килиана Мбаппе он выпустил на поле Мауро Икарди. На тот момент счет уже был 5:0 – бессмысленно напрягать лидера команды Тухель не хотел. Его логику поняли примерно все, но не сам Мбаппе. Он забил всего один гол и так сильно разозлился из-за замены, что яростно доказывал Тухелю его неправоту.

Так все это выглядело: