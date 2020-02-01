Последний матч для «Монако» – две красные карточки и поражение от аутсайдера. Головин впервые в сезоне остался в запасе

«Ним» – предпоследнее место в таблице Лиги 1. Что делает «Монако»: выходит на матч без Александра Головина (при этом Морено не объяснил, почему оставил Головина на скамейке).

В середине первого тайма Бакайоко треснул по ноге Филиппото – арбитр Микаэль Лезаж отреагировал желтой карточкой.

Но потом Лезаж воспользовался VAR и изменил решение – показал Бакайоко красную карточку. Следом с поля ушел Желсон Мартинш – он удалился из-за ругательств в адрес Лезажа. А сразу после того, как увидел перед собой красную карточку, толкнул Лезажа, и партнеры увели его в раздевалку.

В этом сезоне у «Монако» уже девять удалений – команда, которая чаще других из топ-5 получала красные карточки. Список удаленных игроков «Монако» за весь сезон выглядит так: