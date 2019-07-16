Мбаппе взбодрил обычный товарняк: сфотографировался с болбоем, раздал автографы, забил

«ПСЖ» только вкатывается в предсезонку, но посмотреть на них все равно стоило. Первый товарищеский матч парижане играли в Дрездене с местным «Динамо». На официальном сайте «Динамо» даже выкатили интересное превью из десяти фактов. Один из них – сравнение в цене. Состав «Динамо» оценивают в 17 миллионов евро, игроки «ПСЖ» вместе стоят почти миллиард.

«Динамо Дрезден» играет во второй Бундеслиге. Там сезон начнется уже через десяток дней, а домашняя игра с «ПСЖ» – идеальный анонс. В «Динамо» ожидали, что на матч придут 30 тысяч фанатов. Ожидания явно оправдались, а звезд из Парижа ловили по городу и везде выискивали еще до матча. Такие игры у «Динамо» случаются раз в год.

«ПСЖ» выпустил сомнительный по именам состав. Дали сыграть новичкам Эррере и Сарабии, поставили в старт музыканта Хесе. Главное, что сразу же вышел Килиан Мбаппе. Без него это был бы обычный матч, но Мбаппе сделал из него шоу. Ниже будет много эмоциональных фотографий, где Мбаппе взаимодействует со всеми вокруг. Все-таки он реально похож на идеальную звезду.