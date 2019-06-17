Хесе выпускает песни и делает анимационные клипы. Если что, он все еще принадлежит «ПСЖ»

Во Франции у Хесе ничего не вышло. Контракт действует до 2021 года, но Хесе давно не ценят в команде. За это время его уже трижды отдавали в аренду по средним клубам. «Бетис» был из них самым интересным, но в 2019 году Хесе забил всего дважды за 14 матчей.

На таком же отрезке у него вышло два клипа, через несколько дней ожидается целый новый альбом. Песня Pakata тоже будет его частью, но еще появятся совместные работы и музыка в новых жанрах и стиле. Пока Хесе чаще всего работает в стиле реггетон. Зацените еще пару его клипов:

О музыкальной карьере Хесе спрашивали еще перед трансфером в «ПСЖ». Тогда ходили слухи, что в Париже ему нельзя заниматься музыкой из-за особого пункта в контракте. «Первое, что я сделал при переезде в Париж, спел песню перед моими партнерами», – рассказывал сам Хесе.

В первой половине этого сезона Хесе даже не тренировался с командой. За это время у него нашлось еще одно необычное занятие – ссоры с бывшей девушкой Аурой Руис. У них есть сын Ньян и сложно выстроенные взаимоотношения, которые ухудшаются с каждым конфликтом.

Руис пошла в реалити-шоу и оставила ребенка родственникам. Хесе это не понравилось, он выделил пять тысяч долларов и поддержал в голосовании зрителей соперниц Руис, чтобы та спокойно вернулась домой. Все получилось, но Руис явно расстроилась.

Ребенок Хесе и Руис родился недоношенным и много дней проводил в больнице. Когда Хесе отдавали в аренду в «Сток Сити», он постоянно летал в Испанию, чтобы видеться с Руис и ребенком. Из-за этого Хесе не проявил себя в Англии, а потом потерял весь карьерный авторитет.

Сейчас с Ньяном все хорошо, а еще у Хесе есть два ребенка от предыдущего брака. Он хорошо общается со всеми детьми, но с футболом по-прежнему все плохо. Зато у Хесе есть музыкальный успех. Сейчас для него все это даже важнее.