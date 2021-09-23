Лига 1
Марсель
Анжер
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#Лига 1 #Марсель #Анжер

Во Франции третья крупная стычка фанатов за месяц. Позже один из участников погиб в автокатастрофе

22 минуты назад

«Анжер» и «Марсель» не забили голов в матче седьмого тура французской Лиги 1. Самым ярким событием стала очередная драка фанатов.

Вот как это происходит во Франции:

⚔️ 22 августа, «Ницца» – «Марсель». С трибун полетела бутылка и угодила в Пайета, тот швырнул ее обратно. Фанаты побежали на поле, и матч был прерван.

⚔️ 18 сентября, «Ланс»«Лилль». В перерыве игры фанаты «Ланса» побежали по полю к трибуне «Лилля». Полиция утихомирила, матч продолжился.

⚔️ 22 сентября, «Анжер» – «Марсель». После игры фанаты «Марселя» выбежали на поле, чтобы подраться с фанатами «Анжера». После матча «Метц»«ПСЖ» тоже были прорывы на поле.

Что произошло в Анжере.

Еще во время игры летали ракеты и петарды – постарались обе группы болельщиков, которые запуливали их друг в друга.

Стюарды не смогли сдержать фанатов, только сотрудники службы безопасности, в конце концов, взяли ситуацию под контроль.

Менеджер по связям с общественностью «Марселя» Жак Кардоз обвинил фанатов «Анжера» в провокации.

Притом представители «Марселя» засомневались перед игрой в безопасности. По их мнению, попасть на поле для фанатов не составило бы труда.

Худшее, что произошло – один из микроавтобусов с фанатами «Марселя» угодил в аварию. Там погиб 23-летний фанат, еще восемь получили травмы и доставлены в больницу.

Как беспорядки выглядели на фото:

www.imago-images.de / Global Look Press

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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