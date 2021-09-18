Лига 1
Лилль
Ланс
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#Лига 1 #Лилль #Ланс

Во Франции снова беспорядки фанатов – теперь они прорвались на поле, побежали к чужой трибуне и столкнулись с полицией

вчера, 21:55

Матч «Ланса» против «Лилля» в шестом туре Лиги 1 завершился позже обычного. «Ланс» выиграл 1:0 у себя дома, победив «Лилль» впервые за 15 лет.

Но еще больше работы было у местной службы безопасности. Игра была на грани срыва.

Матч завершен
Ланс
Ланс
Франковски 74
1:0
Матч завершен
Лилль
Лилль

«Ланс»«Лилль» – это «Северное дерби» Франции. Соперничество принципиальное с середины прошлого века. «Лилль» до этого матча был на девять побед впереди.

В первом тайме голов не случилось, а в перерыве фанаты развлеклись так, что чуть не сорвали игру. Все началось с кидания кресел. И затем возник вопрос, прежде всего, к фанатам «Ланса», которые побежали на поле к трибуне «Лилля».

  • Полиция оттеснила фанатов «Ланса».
  • В это время судья и делегат Лиги 1 раздумывали над продолжением или прекращением матча.
  • Они все же разрешили продолжить игру, но предупредили фанатов «Ланса», что прекратят ее при первом же инциденте.
  • Повреждения получили один фанат и один полицейский.

Игра возобновилась, и гол на 74-й минуте Пшемыслава Франковского принес победу хозяевам. «Ланс» промежуточно уже второй в таблице, а чемпион «Лилль» застрял на 13-м месте.

Месяц назад в Лиге 1 уже был сорван матч – постарались фанаты «Лиона», напавшие на игроков «Марселя». Те ушли с поля и уже не вернулись, получив затем техническое поражение 0:3.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency / www.imago-images.de / Global Look Press
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