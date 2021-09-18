Во Франции снова беспорядки фанатов – теперь они прорвались на поле, побежали к чужой трибуне и столкнулись с полицией

Матч «Ланса» против «Лилля» в шестом туре Лиги 1 завершился позже обычного. «Ланс» выиграл 1:0 у себя дома, победив «Лилль» впервые за 15 лет.

Но еще больше работы было у местной службы безопасности. Игра была на грани срыва.