Во Франции снова беспорядки фанатов – теперь они прорвались на поле, побежали к чужой трибуне и столкнулись с полицией
Матч «Ланса» против «Лилля» в шестом туре Лиги 1 завершился позже обычного. «Ланс» выиграл 1:0 у себя дома, победив «Лилль» впервые за 15 лет.
Но еще больше работы было у местной службы безопасности. Игра была на грани срыва.
«Ланс» – «Лилль» – это «Северное дерби» Франции. Соперничество принципиальное с середины прошлого века. «Лилль» до этого матча был на девять побед впереди.
В первом тайме голов не случилось, а в перерыве фанаты развлеклись так, что чуть не сорвали игру. Все началось с кидания кресел. И затем возник вопрос, прежде всего, к фанатам «Ланса», которые побежали на поле к трибуне «Лилля».
- Полиция оттеснила фанатов «Ланса».
- В это время судья и делегат Лиги 1 раздумывали над продолжением или прекращением матча.
- Они все же разрешили продолжить игру, но предупредили фанатов «Ланса», что прекратят ее при первом же инциденте.
- Повреждения получили один фанат и один полицейский.
Игра возобновилась, и гол на 74-й минуте Пшемыслава Франковского принес победу хозяевам. «Ланс» промежуточно уже второй в таблице, а чемпион «Лилль» застрял на 13-м месте.
Месяц назад в Лиге 1 уже был сорван матч – постарались фанаты «Лиона», напавшие на игроков «Марселя». Те ушли с поля и уже не вернулись, получив затем техническое поражение 0:3.