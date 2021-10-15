Мбаппе забил с пенальти победный гол «ПСЖ» в лиге. Месси смотрел игру с трибуны, хотя сутки назад играл за Аргентину

Гол Мбаппе с пенальти стал победным для «ПСЖ» в игре Лиги 1. Месси смотрел игру с трибуны, хотя сутки назад играл за Аргентину

В десятом туре Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Анжер». Хозяева пропустили гол в первом тайме, но дважды забили после перерыва.

Килиан Мбаппе реализовал пенальти на 87-й минуте, благодаря этому «ПСЖ» победил.