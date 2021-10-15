ПСЖ
Лига 1
Лионель Месси
Килиан Мбаппе
Анжер
Мбаппе забил с пенальти победный гол «ПСЖ» в лиге. Месси смотрел игру с трибуны, хотя сутки назад играл за Аргентину
вчера, 23:49
Гол Мбаппе с пенальти стал победным для «ПСЖ» в игре Лиги 1. Месси смотрел игру с трибуны, хотя сутки назад играл за Аргентину
В десятом туре Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Анжер». Хозяева пропустили гол в первом тайме, но дважды забили после перерыва.
Килиан Мбаппе реализовал пенальти на 87-й минуте, благодаря этому «ПСЖ» победил.
Лионель Месси наблюдал за игрой с трибуны. Он прилетел в Париж из Аргентины, где играл за сборную против Перу за сутки до матча «ПСЖ». Также в составе парижан не было Неймара.
«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с девятью победами в десяти матчах. Следующая игра будет в Лиге чемпионов дома против «Лейпцига».
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