Рамос за три месяца до сих пор не сыграл за «ПСЖ». Из «Реала» он тоже уходил с травмой – но другой
▶️ 8 июля Серхио Рамос официально перешел в «ПСЖ».
⏸️ 15 октября «ПСЖ» проводит матч десятого тура Лиги 1. У Рамоса до сих пор ноль минут в играх за «ПСЖ».
Позади 12 игр – девять в чемпионате и две в Лиге чемпионов плюс одна за Суперкубок. В десятом туре против «Анжера» он тоже не сыграет. Получится 13 матчей «ПСЖ» проведет без Рамоса. Без него – 2,5 месяца со старта сезона.
Почему он не играет? Травма?
🗓️ В конце июля «ПСЖ» сообщал, что у Рамоса проблемы травма икроножных мышц левой ноги. Получил он эту травму где-то в 20-х числах месяца.
🗓️ В августе сообщалось, что проблема решена, поэтому в середине месяца он должен был дебютировать. «ПСЖ» опроверг – Рамоса стоит ждать в сентябре.
🗓️ Предполагалось, что он точно восстановится к матчам после сентябрьской паузы на игры сборных, но этого не произошло. Рамос продолжил лечение.
🗓️ После октябрьских матчей «ПСЖ» сообщил, что Рамос все еще не готов играть. Ему потребуется десять дней на восстановление. Это означает, что в лучшем случае Рамос выйдет на поле в конце октября. В новостях речь так и шла об индивидуальных тренировках и желании тренерского штаба поберечь игрока.
Он переходил травмированным?
Он пропустил конец сезона-2020/21 и не поехал на чемпионат Европы в составе сборной Испании из-за травмы колена. Рамоса беспокоило подколенное сухожилие.
Сейчас характер травмы иной. Тем более при переходе в «ПСЖ» он проходил медосмотр, и сообщений о травме не было.
Что важное он пропустил?
«ПСЖ» без него проиграл французский Суперкубок, но в Лиге 1 победил «Лион», а в ЛЧ разобрался с «Ман Сити».
Однако в восьми из 12 матчей «ПСЖ» неизменно пропускал. «Труа», «Брест» и «Метц» после десяти туров занимают в лиге три места из четырех последних. Все эти команды проигрывали «ПСЖ», но даже они неизменно ему забивали.
А как там «Реал» без него?
Гордо идет на первом месте в Примере, но защиту идеальной не назвать – десять пропущенных голов в восьми играх. В топ-10 больше «Реала» пропускает только «Осасуна».
Из десяти официальных матчей во все турнирах «Реал» лишь трижды сыграл без пропущенных голов. А в прошлом сезоне меньше него пропускал только «Атлетико».
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Чем он занимался все это время в «ПСЖ»?
Проводил время с детьми.
И женой.
Снимал видео с тренировок.
Смотрел за матчами своей команды.
Поучаствовал в акции #InMiMente, призывая делиться своими эмоциями и не держать их в себе.
И усердно продолжал тренироваться.
И все же 2021-й – не год Рамоса. Всего он провел на поле около 400 минут в общей сложности. Впереди у «ПСЖ» после «Анжера» четыре сложных матча – два против «Лейпцига» в ЛЧ, против «Марселя» и «Лилля» в Лиге 1. Там уж точно пригодилась бы хорошая защита.