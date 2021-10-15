Рамос за три месяца до сих пор не сыграл за «ПСЖ». Из «Реала» он тоже уходил с травмой – но другой

▶️ 8 июля Серхио Рамос официально перешел в «ПСЖ».

⏸️ 15 октября «ПСЖ» проводит матч десятого тура Лиги 1. У Рамоса до сих пор ноль минут в играх за «ПСЖ».

Позади 12 игр – девять в чемпионате и две в Лиге чемпионов плюс одна за Суперкубок. В десятом туре против «Анжера» он тоже не сыграет. Получится 13 матчей «ПСЖ» проведет без Рамоса. Без него – 2,5 месяца со старта сезона.

Почему он не играет? Травма?

🗓️ В конце июля «ПСЖ» сообщал, что у Рамоса проблемы травма икроножных мышц левой ноги. Получил он эту травму где-то в 20-х числах месяца.

🗓️ В августе сообщалось, что проблема решена, поэтому в середине месяца он должен был дебютировать. «ПСЖ» опроверг – Рамоса стоит ждать в сентябре.

🗓️ Предполагалось, что он точно восстановится к матчам после сентябрьской паузы на игры сборных, но этого не произошло. Рамос продолжил лечение.

🗓️ После октябрьских матчей «ПСЖ» сообщил, что Рамос все еще не готов играть. Ему потребуется десять дней на восстановление. Это означает, что в лучшем случае Рамос выйдет на поле в конце октября. В новостях речь так и шла об индивидуальных тренировках и желании тренерского штаба поберечь игрока.

Серхио Рамос: засранец или легенда