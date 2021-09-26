В «ПСЖ» Тухель сдружился с домработницей: сначала оплатил операцию ее сыну, а потом подарил виллу на Филиппинах
Томас Тухель тренировал «ПСЖ» с мая-2018 по декабрь-2020. И о нем в Париже всегда очень тепло и хорошо отзывались. Французские медиа писали, что Тухель был невероятно вежлив ко всему персоналу, постоянно улыбался и приезжал на работу с позитивным настроем.
Некоторые источники говорят, что доброта Тухеля касалась не только «ПСЖ», но и нефутбольных людей. RMC (одно из самых авторитетных французских медиа), ESPN (ссылаются на людей, которые близки к окружению Тухеля) публикуют одну историю.
После переезда в Париж Тухель поселился вместе с семьей в районе О-де-Сен. Это небольшой департамент, расположенный к северо-западу от Парижа. Департамент довольно спокойный, там живут преимущественно обеспеченные люди. Тухеля часто не было дома, поэтому он нанял домработницу (она родом с Филиппин) – чтобы та следила за порядком.
Дальше – четыре истории.
🤝 За время жизни в Париже Тухель сдружился с женщиной и много общался с ней. Однажды она попросила переход на круглосуточную работу по дому – так Тухель узнал, что домработница собирает деньги на операцию сыну.
Что сделал Тухель? Тут же оплатил эту операцию.
🏠 Факт про филиппинское происхождение домработницы. Она не раз говорила, что мечтает о возвращении на родину. Тухель уехал из Парижа в декабре 2020-го и на прощание подарил ей виллу на Филиппинах.
💬 Тухель часто общался с ней и на любые темы: футбол, жизнь во Франции, какие-то отвлеченные темы. Семья не всегда была с Тухелем в Париже, но жена тренера прекрасно относилась к домработнице.
🏟 Тухель даже приглашал ее на матчи «ПСЖ».
И да, мир не первый раз слышит о прекрасном характере Томаса Тухеля:
- В мае-2021 журналисты The Guardian сделали большой материал про жизни и работу Тухеля. Бывший преподаватель Тухеля Ханс Комм, с которым Тухель продолжил общение, став звездой, говорил: «Я никогда не видел, чтобы он употреблял алкоголь. Он был очень дружелюбен. Томас редко ругается и не переходит на личности в конфликтах».
- В дортмундской «Боруссии» Тухель часто организовывал ужины для персонала с клубной базы.
- Тухель часто участвует в благотворительности.
- А это история уже из «Челси». После обычного товарищеского матча с командой из пятой лиги («Челси» победил со счетом 13:0) Тухель поболтал с соперниками и разобрал ошибки. Об этом мы писали здесь.