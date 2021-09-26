В «ПСЖ» Тухель сдружился с домработницей: сначала оплатил операцию ее сыну, а потом подарил виллу на Филиппинах

Томас Тухель тренировал «ПСЖ» с мая-2018 по декабрь-2020. И о нем в Париже всегда очень тепло и хорошо отзывались. Французские медиа писали, что Тухель был невероятно вежлив ко всему персоналу, постоянно улыбался и приезжал на работу с позитивным настроем.

Некоторые источники говорят, что доброта Тухеля касалась не только «ПСЖ», но и нефутбольных людей. RMC (одно из самых авторитетных французских медиа), ESPN (ссылаются на людей, которые близки к окружению Тухеля) публикуют одну историю.

После переезда в Париж Тухель поселился вместе с семьей в районе О-де-Сен. Это небольшой департамент, расположенный к северо-западу от Парижа. Департамент довольно спокойный, там живут преимущественно обеспеченные люди. Тухеля часто не было дома, поэтому он нанял домработницу (она родом с Филиппин) – чтобы та следила за порядком.