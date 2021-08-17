Вайб современного «Челси»: Тухель обыграл команду пятой лиги 13:0 – и сразу разобрал с ней ее ошибки

14 августа «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» в рамках первого тура АПЛ сезона-2021/22. В том матче на скамейке «Челси» остались и не получили ни минуты на поле сразу шесть человек: Кепа, Тиаго Силва, Бен Чилуэлл, Курт Зума, Тэмми Абрахам и Каллум Хадсон-Одои. Поэтому «Челси» на следующий день организовал закрытый товарищеский матч против «Уэймута» из Национальной лиги.

За «Челси» в том матче сыграли все вышеперечисленные (кроме Абрахама – он оформлял переход в «Рому»)+Итан Ампаду, Рис Джеймс, Эмерсон, Давиде Дзаппакоста, Росс Баркли и Миши Батшуайи. И «Челси» разгромил соперника – 13:0. «Уэймут» сказал, что не раскроет состав соперника из уважения к нему, но клуб все-таки постил фотографии в соцсети.

Кадры с этого товарищеского матча: