Вайб современного «Челси»: Тухель обыграл команду пятой лиги 13:0 – и сразу разобрал с ней ее ошибки
14 августа «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» в рамках первого тура АПЛ сезона-2021/22. В том матче на скамейке «Челси» остались и не получили ни минуты на поле сразу шесть человек: Кепа, Тиаго Силва, Бен Чилуэлл, Курт Зума, Тэмми Абрахам и Каллум Хадсон-Одои. Поэтому «Челси» на следующий день организовал закрытый товарищеский матч против «Уэймута» из Национальной лиги.
За «Челси» в том матче сыграли все вышеперечисленные (кроме Абрахама – он оформлял переход в «Рому»)+Итан Ампаду, Рис Джеймс, Эмерсон, Давиде Дзаппакоста, Росс Баркли и Миши Батшуайи. И «Челси» разгромил соперника – 13:0. «Уэймут» сказал, что не раскроет состав соперника из уважения к нему, но клуб все-таки постил фотографии в соцсети.
Кадры с этого товарищеского матча:
Отдельная сцена случилась после этой встречи. Томас Тухель пожал руки всем игрокам и тренерам «Уэймута», а потом собрал их вокруг себя и поговорил об игре – указал на ошибки и положительные стороны.
Олли Гарфилд из «Уэймута» рассказывал: «Он поблагодарил нас за игру. Он сказал, что ему понравились наши старания и наш командный настрой. Он также сказал, что против таких сильных клубов у нас всегда будет подобный результат, но оценил нас за помощь в подготовке игроков».
Тренер «Уэймута» Брайан Сток тоже хвалил Тухеля: «Никто не хочет проигрывать 13:0. Но если вы посмотрите на движение, силу, темп, то увидите высший уровень и большую пропасть между нами и «Челси». Томас поблагодарил нас и сказал пару комплиментов. Все было супер. Кроме счета».