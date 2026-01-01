Бен Чилуэлл

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Футбол
Чилуэлл рассказал, как четыре часа играл в шахматы во время полета из России ♟️
#Бен Чилуэлл
Футбол
«Челси» купил Чиллуэла за 50 млн евро. Месяц назад «Лестер» говорил, что он не продается
#Бен Чилуэлл
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Вернер сделал гол финала, не касаясь мяча. Как так? В этом голе – весь сезон «Челси»
#Челси
Чилуэлл дико хотел обыграть бывшую команду в финале Кубка. Сделал гол, отпраздновал, но ВАР нашел у него офсайд – и выиграл «Лестер»
#Бен Чилуэлл
20 главных трансферов летнего окна
#АПЛ
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