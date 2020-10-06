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20 главных трансферов летнего окна
13 часов назад
- Из четырех самых дорогих трансферов – по два в АПЛ и Серию А. Все четыре игрока – моложе 25 лет.
- Продажи этих трансферов – из разных лиг: Бундеслиги, Примеры, Лиги 1 и Португалии.
- Если не считать нескольких миллионов, то миллиард евро потратили три лиги – АПЛ, Серии А и Лиги 1 – вместе взятые.
- Лучший финансовый баланс (разница расходов/доходов) – у Чемпионшипа: 180 млн итоговой прибыли.
Фото на обложке: Juan Carlos Rojas / Global Look Press
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