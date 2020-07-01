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Сане не перешел в «Баварию» год назад, потому что алжирцы дали Марезу странный спрей для носа
Лерой Сане переходит в «Баварию» сейчас, но должен был год назад. Официальная версия срыва – травма крестообразных связок: Сане заменился уже на тринадцатой минуте Суперкубка Англии в начале августе-2019 и пропустил весь сезон, вернувшись только 22 июля на 12 минут.
Инсайдная версия срыва. Другой игрок «Ман Сити» Рияд Марез в конце июля вернулся из Кубка Африки с простудой. Он болел еще во время турнира, и алжирские врачи давали ему некий спрей.
По информации The Athletic (обычно мы на «Голе» не строим истории вокруг инсайдов, но авторитету The Athletic верим), когда Марез вернулся «Ман Сити», медперсонал клуба не установил, что именно было в составе того спрея. Это риск для антидопинговых правил. Поэтому Марез не попал в заявку «Ман Сити» на Суперкубок и впервые в сезоне сыграл через неделю. The Athletic утверждает, что «Ман Сити» в июле страховался на случай возможного бана Мареза и отпускал Сане как его замену.
История Мареза и Сане выходит за пределы спорта: в соцсетях ядерно воюют их подруги
Так выглядит девушка Лероя Сане Кэндис Брук.
Так выглядит жена Рияда Мареза Рита.
И они шумно ругались в соцсетях. Возможно, все началось из-за встречи с боксером Деонтеем Уайлдером, после которой Брук назвал Риту Марез «сучкой-фанаткой» за флирт с Уайлдером. Дальше было так:
2. Жена Мареза ответила: «Ты выглядишь как старик. Сними этот мальчишеский парик».
3. Брук: «Старик? Да ты в своей жизни не была в такой прекрасной форме, как я! Ты даже не можешь заставить себя сходить в зал и сбросить жир. Ты думаешь только о еде и деньгах».
4. Опять Брук: «Сука, я из Лос-Анджелеса, у меня упругая кожа. Ешь здоровую еду – только так ты будешь выглядеть хорошо».
5. Дальше они договорились о встрече один на один в Манчестере.
The Sun пишет, что этот конфликт не повлиял на Сане и Мареза. Они обсуждали эту ситуацию (по Sun, Марез защищал жену и считал все это личным оскорблением), но в конце пожали руки.
Daily Mail писал, что игроки и жены «Манчестер Сити» даже создали специальный чат, чтобы обсудить ситуацию. Брук угрожала Рите Марез, поэтому та перед прошлым Рождеством представила к дому охрану.