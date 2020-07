Сане не перешел в «Баварию» год назад, потому что алжирцы дали Марезу странный спрей для носа

Лерой Сане переходит в «Баварию» сейчас, но должен был год назад. Официальная версия срыва – травма крестообразных связок: Сане заменился уже на тринадцатой минуте Суперкубка Англии в начале августе-2019 и пропустил весь сезон, вернувшись только 22 июля на 12 минут.

Инсайдная версия срыва. Другой игрок «Ман Сити» Рияд Марез в конце июля вернулся из Кубка Африки с простудой. Он болел еще во время турнира, и алжирские врачи давали ему некий спрей.

По информации The Athletic (обычно мы на «Голе» не строим истории вокруг инсайдов, но авторитету The Athletic верим), когда Марез вернулся «Ман Сити», медперсонал клуба не установил, что именно было в составе того спрея. Это риск для антидопинговых правил. Поэтому Марез не попал в заявку «Ман Сити» на Суперкубок и впервые в сезоне сыграл через неделю. The Athletic утверждает, что «Ман Сити» в июле страховался на случай возможного бана Мареза и отпускал Сане как его замену.