В мире спортивных медиа есть свой Netflix. Это The Athletic − лучшие авторы планеты, стоимость под 500 млн и революция потребления

Все появилось от простого недовольства: спортивная журналистика − серость

«Черт, я до сих пор помню переписку с моим приятелем из 2011-го. Я по пунктам разложил, почему мне не нравится существующая спортивная журналистка, а потом сохранил файл с претензиями. Я сохранил его в августе 2011-го. Круто, что он пять лет направлял меня вперед к моей цели».

Это слова Алекса Мазера. До 2016-го он собирал и развивал приложение Strava – сервис для велосипедистов и бегунов. Дальше Мазер вместе с коллегой по Strava Адамом Хансманном основал The Athletic − самый свежий гигант в мире спортивных медиа.

С 2011-го и до сих пор Мазер желал одну большую мечту – расшевелить индустрию, развитие которой забетонировали шаблонные сайты, газеты и порядки из конца прошлого века.

В интервью Мазер неоднократно сравнивал существующие медиамодели и развивал одну и ту же мысль: новостная журналистика везде одинаково серая, и это обесценивает труд журналистов, которые пишут тексты. Еще Мазер говорил: в истории спортивной журналистики практически не было реально больших проектов, объединивших оба жанра под одним доменом.