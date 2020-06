В мире спортивных медиа есть свой Netflix. Это The Athletic − лучшие авторы планеты, стоимость под 500 млн и революция потребления

Мазер вдохновлялся работами известного американского автора и писателя Джонатана Уилсона, но ему было обидно, что масса спортивных медиа вместо публикации работ уровня Уилсона засоряют свои страницы всякой мишурой – слухами, левыми инсайдами, комментариями малоавторитетных экспертов.

Мазер считал, что большинство СМИ делают продукт однотипно и без души. Газеты были для него отдельной болью. В 2018-м, рассказывая об идее создания The Athletic, Мазер искренне удивлялся: как люди, имея чуть ли не по несколько гаджетов в рюкзаке, все еще тратят деньги ради информации (чаще всего – доставляемой с запозданием в сутки) на бумаге.

Стратегия The Athletic вот в чем: издание выбирает регион и борзо влетает туда. Изначально оно заманивает подписчиков материалами про местные команды. Затем – разбавляет контент дополнительными, отвлеченными от регионов, темами. Плюс привлекает материалами от самых классных авторов.

Все сотрудники The Athletic – звезды, а штат − империя

В Америке популярны сразу несколько видов спорта. В Европе проще – футбол с преимуществом выходит на первое место. Плюс здесь находится главная лига в мире – АПЛ. Поэтому руководство The Athletic изначально схантила орду сильных авторов, пишущих про Премьер-лигу: Оливер Кей и Алекс Кей-Джелки (оба – The Times), Дэниэл Тейлор (The Guardian), Давид Орнштейн (BBC – один из главных инсайдеров в мире), Джек Питт-Брук (The Independent) и многие другие.

По некоторым данным, на запуск британской редакции The Athletic потратил несколько миллионов фунтов. Ежедневно журналисты генерируют массу материалов – будь это инсайды о приемниках Юргена Клоппа в «Ливерпуле», разборы матчей, эксклюзивные интервью или объемные сторителлинги.