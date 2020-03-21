Как спортивные медиа работают без спорта? Рассказывают Sports.ru, «Спорт-Экспресс», Василий Уткин и другие
Влад Воронин − Sports.ru
шеф-редактор
«Вокруг очень много вечнозеленых сюжетов, в которых можно находить новые углы и всячески их подсвечивать. В этом плане для нас ничего не поменялось – просто такого контента станет в несколько раз больше. Всегда можно найти что-то интересное, надо просто уметь задавать себе вопрос: что меня зацепило, что нового я могу здесь показать?
Для вдохновения нужно читать книги про историю спорта. В одной книге можно найти сюжетов 50. Можно посмотреть вокруг в медиа. Всегда важно знать, кто что делает, чтобы впрямую не повторяться; но можно от чего-то оттолкнуться. И это нормально.
Еще у нас готовятся текстовые сериалы, которые мы будем постепенно, день за днем, разворачивать. Показывать людям новые сюжеты.
Есть и оперативный контент: можно показывать что-то интересное из жизни спортсменов сейчас. Есть ощущение, что карантин – это время, когда мы больше, чем обычно, узнаем о быте спортсменов. Как у них устроен дом, что они едят, что делают. Но писать бесконечно о том, как спортсмены сидят дома, не получится.
Все журналисты и редакторы у нас распределены по стране, некоторые живут даже за пределами России. Поэтому для нас удаленка – это норма жизни, на планерках некоторые регулярно присутствуют в аудио- и видеоформате. Так что ничего системно не поменялось. Вся коммуникация у нас в чатах, мы живем в телеграме. Все, кто работал в офисе (разработчики, отдел продукта, рекламный отдел, коммерческий отдел, юристы), на этой неделе полностью перешли на удаленку.
Для работы зачастую нет существенной разницы между разговором в одной комнате и в онлайне. Работа из дома не означает, что люди на каникулах – рабочий режим такой же.
По трафику – проседает глубина использования сайта, потому что люди зачастую потребляют очень большой массив информации. Им интересны матчи, они смотрят статистику. Сейчас статистика не обновляется, поэтому за один визит они потребляют меньше страниц.
Новости пока собирают в пределах нормы, какого-то катастрофического падения мы не испытываем. Нормальный темп: сколько тексты обычно собирали просмотров, столько и собирают».
Денис Целых − «Чемпионат»
заместитель главного редактора, редактор отдела футбола
«Офис у нас не закрыт, но есть рекомендация людям работать из дома, у кого есть такая возможность. Поэтому большинство редакции работает сейчас дома. Чтобы координировать работу, регулярно устраиваем онлайн-планерки: обсуждаем текущую работу, на что обращать внимание, как перестраиваться.
Понятно, что трафик падает у всех. Это очевидно. Ищем темы, которые так или иначе будут цеплять аудиторию. Трафик-планы все равно существуют, их надо как-то выполнять».
Василий Уткин
«Я взял паузу. Вводные меняются каждый день, и сейчас плохое время для планов. Нынешняя ситуация нас застала на строительстве студии, наш продакшн развивается; то есть свободных средств, которые могли бы послужить амортизатором, практически нет.
Так что нужно разобраться, на что тупо хватит средств, как ими правильнее распорядиться. Рынок ведь тоже стоит, я думаю, какая-то реклама обязательно будет, но сейчас присматриваются все. Думаю, следующий «Футбольный клуб» выйдет в среду. За это время надо понять, про что сейчас рассказывать. Событий мало, тем много.
Обычно выбор тем диктует новостная лента. События. Сейчас событий нет, поэтому нужно понять, по какому принципу выбирать, про что говорить. Есть вечные темы, есть бывальщины всякие интересные, есть просто то, до чего не доходили обычно руки. Я внимательно слежу, что пытаются найти другие. Смотрю, что заходит.
Я предложил Окко не прерывать «Near Bird», сделать две-три тематические программы, существенно не меняя формат; первая могла бы быть, условно, – как и когда «Ман Сити» проиграл сезон. Пока не ответили, так понимаю, что уже не.
Еще у нас в производстве большой док сродни новогоднему, еще один остановили на взлете, тоже попали на деньги неприятно. Выйдет еще одна серия истории «Эгриси» на следующей неделе, ну, она и была снята почти полностью до карантина.
Что касается меня – живу как всегда, принимая меры предосторожности. Руки мою, маску не ношу, общественным транспортом перестал пользоваться. Правда, уже давно, лет семь как, предчувствовал, наверное. Запас продуктов чуть больше обычного, без фанатизма».
Дмитрий Симонов − «Спорт-Экспресс»
заместитель главного редактора
«Мы перешли на удаленную работу со вторника, 17 марта. Главная сложность состояла в том, что помимо сайта наше СМИ, в отличие от большинства других, делает еще и газету, поэтому требуется определенный технологический процесс.
Но нам удалось оперативно решить этот вопрос и перевести вообще всех на удалённую работу (с четверга удаленно делается и газета, сбоев нет). В офис можно приходить по спецразрешению только по особым случаям и малым количеством людей – например, на съемки стримов или эфиров с гостями.
Планерки мы проводим по видеосвязи. Сотрудники в рабочее время должны быть на связи всегда. Еще в прошлое воскресенье мы провели большое совещание, где обсудили масштабные темы во время отсутствия событий. Думаю, как и у многих коллег, это в основном интервью и исторические материалы. Но не только.
Планируем ряд редакционных спецпроектов в ютубе, на который в этом году делаем большую ставку, и на сайте. Мы рассматриваем кризисное время как возможность для развития и появления новых идей, которые в обычный период могут теряться за валом оперативки. Берем пример с Пушкина!
Про коронавирус пишем много, как и все СМИ мира. Каких-то особых ограничений в плане контента у нас не появилось. Верим в лучшее, ждём возобновления спорта, продолжаем работать с энергией и желанием для наших читателей и подписчиков».
Евгений Шуваев − «Матч ТВ»
старший редактор сайта
«Повестка дня всем очевидна и отработать ее в контексте спорта было необходимо, спокойно объяснив в режиме FAQ, что произошло, что происходит сейчас и что, скорее всего, будет дальше. Своими словами, с помощью экспертов и т.п.
По каким-то направлениям можно подводить промежуточные итоги. Потихоньку возвращаться к героям и явлениям последних недель, акцент на которых не получилось нормально сделать по понятным причинам. В общем, работать как в типичное межсезонье, просто наступившее внезапно и на неопределенный срок.
Мы сайт телеканала, и основные изменения коснулись количества материалов, так или иначе имеющих отношение к трансляциям (разогревы, лайвы, аналитика).
Сейчас меньше внимания уделяется оперативке, больше – историям, вечным темам. Пробуем новые форматы, поднимаем не потерявшие актуальности тексты. Часть сотрудников взяла отпуск, пока загрузка редакции ниже обычной. Почти все сотрудники из офиса перешли на удаленку.
Редакционная политика осталась прежней. Добавлю только, что истерить по поводу коронавируса – моветон».
Михаил Тяпков − Sport24
заместитель главного редактора
«Пока какого-то глобального спада интереса аудитории мы не наблюдаем, очевидно, просели только событийные вещи – трансляции, статистика. Так или иначе, весь спорт заменила тема коронавируса. Мы с самого начала, еще с января, освещали историю в нашем разделе ЗОЖ, а теперь коронавирус захватил все – мы даже выделили его в отдельный пункт меню.
Генерируем темы по итогам сезона там, где их можно подводить – лыжи, фигурное катание, биатлон. Достаем из загашников истории из прошлого, лонгриды, налегаем на интервью.
Подстроиться можно под любую ситуацию, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Что касается редакции, то мы начисто потеряли командировки – ездить некуда и не на что. В остальном мало что изменилось – просто заменили офисные смены домашними, как это и так происходит в праздники и выходные».
Евгений Марков − Sports.ru
автор
«На самом деле для меня ничего не поменялось: я как работал дома, так и продолжаю. Раньше я ездил в редакцию раз в неделю (иногда несколько раз), на планерки и встречи, но сейчас это все можно сделать онлайн.
Дома очень удобно работать. Наверное, все сейчас кайфуют от этого.
Стол, хороший вай-фай, близость всего; можно утром встать, позаниматься спортом и поспать чуточку подольше – потому что не надо тратить время на дорогу.
Можно в любой момент попить-поесть, не надо никуда ходить, все под рукой, это экономит кучу времени и добавляет здоровья. Потому что дома можно нормально поесть, а если я еду на работе, обязательно ем какие-то вкусные, но не обязательно полезные вещи.
По поводу тем – я никогда не любил актуальное, никогда не любил отталкиваться от событий, поэтому большинство моих текстов – вневременные.
Например, мой текст о том, как снималась знаменитая драка в «Бригаде». Работал я практически две недели. Обзванивал всех и собирал материал из дома. Наверное, круто было бы съездить на место съемок, вживую поговорить с актерами, но и без этого можно все сделать на уровне. И ты экономишь свое время и время спикеров.
Сейчас не идут матчи, у людей освободилось время, чтобы давать интервью, общаться, вспоминать – им самим немножко скучно.
Я много ездил, да, было много репортажей, но я даже немножко подустал, и мне как раз-таки хотелось в марте-апреле посидеть в Москве, потому что хотелось сидячей работы, по которой я соскучился.
Надеюсь, у всех все будет хорошо. Надо все делать, как сказали Артем Дзюба и Сергей Семак: «Сидеть дома и кайфовать».
Дмитрий Зеленов − «Спорт-Экспресс»
автор
«Работа, конечно, поменялась. Нет оперативки, надо описать о каких-то вечных вещах. Потому что коронавирус сейчас – единственная оперативная тема. Включаем фантазию, поднимаем ретро-темы, то, о чем болельщикам приятно (или наоборот неприятно) вспоминать. Главное, чтобы зацепило.
Редакция работает в штатном режиме, очень многие удаленно. Но это не страшно, у нас и так многие работали удаленно. Сейчас главное – никого не заразить. А так в целом ничего не поменялось».
Вадим Лукомский − Sports.ru
автор
«По-моему, повестка просто разделилась на две части. Первая: вместо рассказов о футболе мы рассказываем о коронавирусе: как он затрагивает спорт, что будет дальше, что переносится, как спортсмены ведут себя в соцсетях.
Хотелось бы больше читать про матчи, но понятно, что неизбежно в основном писать об инфекции, поэтому не вижу в это ничего плохого. Особенно, когда можно отыскать нестандартную тему.
Вторая часть повестки – вневременные темы. Это ретро-тексты, для которых появляется больше места. И темы по сезону. Не о конкретных матчах, а об эволюции игроков, команд, о недооцененных командах этого сезона – на это аудитория очень хорошо реагирует, часто пишут о «глотке свежего воздуха».
Я себя в новых условиях ощущаю комфортно. Количество текстов остается примерно таким же, работы достаточно. Матчи я пока не отсмотрел из тех, что хотел, даже из самого свежего. В каком-то смысле (тут главное, понять меня правильно) здорово, что такая пауза возникает – можно накопленный бесконечный ком футбола более детально отсмотреть. И мне так только интереснее. То есть футбол для меня не закончился, даже если мы говорим об актуальных матчах.
В бытовом плане тоже особо перестраиваться не пришлось. Да, больше приходится сидеть дома. Практически все делаем удаленно. Отпало комментирование матчей. Но глобальных изменений для меня в плане работы не произошло. Потому что 80% моей работы можно было всегда проделывать удаленно.
В работе спортивных медиа стыден один ракурс – попытка высмеять ситуацию, возвысить людей, которые игнорируют меры безопасности. Это плодит мракобесие».
Максим Акманцев – Eurosport.ru
главный редактор
О чем рассказывать?
Вы наверняка знаете, что мир спорта – это не только сами соревнования. Все, что происходит вокруг атлетов, обычно тоже востребовано. Читателю и без пандемии интересно, как живет какой-нибудь условный Роналду. А в условиях, когда не происходит почти ничего, потребность в информации о любимых спортсменах меньше не становится. Ну и надо помнить, что у мира спорта богатая история, о чем мы стараемся читателю напоминать.
Как перестроена работа редакции, главные изменения?
Московская прописка – далеко не главное условие приема на работу у нас. Довольно большая часть редакции – люди, живущие за МКАДом. Для них в организации работы почти ничего не поменялось. Единственное, мы заметили, что активность аудитории слегка сместилась по времени, поэтому рабочий день редакторов и новостников начинается теперь на час раньше. Что в принципе не такая большая проблема, учитывая, что времени на дорогу к рабочему месту они теперь тратят заметно меньше.
Много ли людей из офиса перешло на удаленку?
В России Eurosport – часть большой команды «Медиа Альянс». Один из главных приоритетов компании, особенно в такое суровое время, – здоровье сотрудников. Чтобы работники не подвергали себя риску, нас всех распустили работать из дома. Поэтому на удаленке сейчас работают примерно все.
Где искать темы?
Тут я не буду углубляться в механики. Тем более, что у каждой редакции, да и у каждого автора они свои. Темы везде, темы повсюду. Надо только раскрыть глаза, чтобы разглядеть отличную историю. Ну или взглянуть под другим углом на привычные вещи.
О чем писать стыдно?
Очень стыдно публиковать фейки, что-то выдуманное каким-нибудь неприятным таблоидов для прокачки трафика. И вирус тут в принципе ни при чем. Иногда в погоне за трафиком редакторы попадаются на такие истории. Но мы обычно стараемся сделать так, чтобы потом не приходилось извиняться.
Вячеслав Палагин − Eurosport.ru
автор
«Задача перед редакцией простая – больше сторителлинга . Это беспроигрышный вариант: биографии спортсменов, факты из их жизни – штука, которая совсем не привязана ко времени. Гугл, какие-то книжки, память – нашел что-нибудь там, развивай до полноценной заметки.
Альтернатива – какой-нибудь совет читателю. Что нужно пересмотреть во время паузы, разбор легендарных матчей, может быть фильмы. Короче, все, что убьет время и дополнит обычную повестку».