Как спортивные медиа работают без спорта? Рассказывают Sports.ru, «Спорт-Экспресс», Василий Уткин и другие

Влад Воронин − Sports.ru

шеф-редактор

«Вокруг очень много вечнозеленых сюжетов, в которых можно находить новые углы и всячески их подсвечивать. В этом плане для нас ничего не поменялось – просто такого контента станет в несколько раз больше. Всегда можно найти что-то интересное, надо просто уметь задавать себе вопрос: что меня зацепило, что нового я могу здесь показать?

Для вдохновения нужно читать книги про историю спорта. В одной книге можно найти сюжетов 50. Можно посмотреть вокруг в медиа. Всегда важно знать, кто что делает, чтобы впрямую не повторяться; но можно от чего-то оттолкнуться. И это нормально.

Еще у нас готовятся текстовые сериалы, которые мы будем постепенно, день за днем, разворачивать. Показывать людям новые сюжеты.

Есть и оперативный контент: можно показывать что-то интересное из жизни спортсменов сейчас. Есть ощущение, что карантин – это время, когда мы больше, чем обычно, узнаем о быте спортсменов. Как у них устроен дом, что они едят, что делают. Но писать бесконечно о том, как спортсмены сидят дома, не получится.

Все журналисты и редакторы у нас распределены по стране, некоторые живут даже за пределами России. Поэтому для нас удаленка – это норма жизни, на планерках некоторые регулярно присутствуют в аудио- и видеоформате. Так что ничего системно не поменялось. Вся коммуникация у нас в чатах, мы живем в телеграме. Все, кто работал в офисе (разработчики, отдел продукта, рекламный отдел, коммерческий отдел, юристы), на этой неделе полностью перешли на удаленку.

Для работы зачастую нет существенной разницы между разговором в одной комнате и в онлайне. Работа из дома не означает, что люди на каникулах – рабочий режим такой же.