The Athletic

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Издатель The New York Times купил The Athletic за 550 миллионов долларов
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Издание The Athletic набрало миллион подписчиков. Оно зарабатывает на подписках $60 млн в год
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В мире спортивных медиа есть свой Netflix. Это The Athletic − лучшие авторы планеты, стоимость под 500 млн и революция потребления
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