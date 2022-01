Издатель The New York Times купил The Athletic за 550 миллионов долларов

Издание The Athletic спустя семь лет после запуска сменило владельца – его купила The New York Times Company, издающая газету The New York Times.

Эта сделка – часть политики NYT по расширению базы подписчиков. Она планирует набрать более 10 миллионов подписчиков к 2025 году – покупка The Athletic расширит ее базу в спортивной индустрии.

На начало 2022 года у Times 8 миллионов подписчиков, у The Athletic – 1,2 миллиона.

Спортивная редакция NYT продолжит независимую работу от The Athletic, его основатели Алекс Мазер и Адам Хансманн останутся в проекте на должностях генерального директора и главного операционного директора соответственно. Также оба станут сопрезидентами.

Участники сделки не назвали новые направления развития издания. Но не исключили работы с букмекерами в будущем.

The Athletic основан в 2016 году и работает по модели подписки. Издание заявлено как проект, предлагающий новый формат освещения спорта. Редакция наняла авторитетных журналистов из США и Британии и создала систему, при которой за каждым крупным клубом закреплен свой автор.

В проекте работает около 600 человек, из которых 400 отвечают за новости, говорится в релизе. Он занимает второе место после ESPN по числу рабочих мест.

NYT объяснила сделку замедлением роста числа подписчиков The Athletic. В 2021 году оно получило доход в 65 миллионов долларов, из которых 55 составили операционные убытки.