Артуро Видаль

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Видаль перешел в «Интер»
#Артуро Видаль
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Видаль поцеловал эмблему «Ювентуса». А потом забил за «Интер»
#Артуро Видаль
20 главных трансферов летнего окна
#АПЛ
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