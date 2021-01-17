Видаль поцеловал эмблему «Ювентуса». А потом забил за «Интер»

Именно Видаль стал одним из героев матча «Интера» и «Ювентуса». Он забил уже на 12-й минуте. Для Видаля этот гол стал первым за «Интер» в Серии А. 2087 дней Видаль не забивал в итальянской лиге. Его последний гол был еще за «Ювентус» в мае 2015 года, когда Видаль отличился в игре с «Сампдорией». Потом он ушел в «Баварию».

Сейчас Видалю 33 года. Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов евро. Видаль попал в «Интер» свободным агентом: пришел из «Барселоны» в сентябре 2020 года. Видаль перешел в «Интер» по приглашению Антонио Конте, с которым они вместе пересекались в «Ювентусе». В рождественском интервью официальному сайту «Интера» он отвечал на вопросы по этой теме.

Тогда Видаль назвал «Ювентус» одним из главных фаворитов сезона, а потом сказал: «Я был в «Ювентусе» четыре сезона, но сейчас думаю только о настоящем и будущем. Делаю что-то новое. Мы с тренером часто говорили о том, чтобы снова поработать друг с другом. Я хочу отдать все свои силы и вложить душу в игру за «Интер».

Лучше всего получилось именно в матче с бывшим клубом.