Китайцы за четыре года поменяли «Интер». Исправили трансферы, назначили молодого президента и научили быть топ-клубом
Когда китайский концерн Suning Group подобрал «Интер» в 2016 году, он был в тяжелом состоянии. Тогда были странные трансферы (Медель, М'Вила и другие игроки, которые не принесли пользы).
С тренерами было тоже не очень. Роберто Манчини, который тренировал еще до прихода китайцев, обещал, что за два года сделает из клуба стабильного участника Лиги чемпионов. Но у него не получилось. В сезоне-2015/16 «Интер» занял четвертое место (зона ЛЕ), но там был галактический отрыв от третьей строчки в 13 очков.
Дальше китайцы запустили проект по планомерному развитию. В 2016 году они пообещали фанатам, что за несколько лет доведут «Интер» до блеска. В 2020-м «Интер» остановился в одном очке от чемпионства и вышел в финал Лиги Европы. Ну, блеск же!
Новые владельцы «Интера» научили: ради успеха нужно много меняться и почаще слушать молодых
Летом-2016 китайский ретейлер Suning Group, занимающийся продажей бытовой техники и электроники, купил «Интер» за 270 млн евро 68,55% акций клуба.
Первое интервью Чжана Цзиньдуна (главы Suning) в качестве нового владельца «Интера»:
«Это важный шаг для нас. Мы принимаем одну из сильнейших команд Европы. Да, мы знаем, что у «Интера» были не лучшие времена. Мы обещаем, что поможем ему. Но для этого нужно помнить: мы будем много работать и экспериментировать пока не найдем наилучшую модель развития».
За четыре года Suning потратил более полумиллиарда евро на покупки, попробовал несколько курсов развития (от ставки на молодых до закупки исключительно топовых футболистов) и перестроил работу руководства.
В 2018 Suning сделал 26-летнего Стивена Джана (сын Цзиньдуна) президентом «Интера». В том же году переманил Беппе Маротту, который работал в «Ювентусе».
Итоги по этим назначениям:
1. К кандидатуре Джана фанаты изначально отнеслись с подозрением (серьезно: 26-летний сын владельца стал главным, как так?). Он после покупки «Интера» сразу же появился в совете директоров и формально выполнял чуть ли не важнейшие функции, но тут стал главой.
Джан за четыре сезона качественно изменил доходы клуба. Сравните контраст: 318 млн евро, 241, 347 и 415 млн (рекорд в истории клуба). Джан сконтачился с болельщиками: при нем впервые за восемь лет «Интер» реализовал всю билетную квоту на сезон – в 2018-м продал 37 тысяч абонементов. Сам Джан не стесняется регулярного общения с фанатами.
Джан в целом очень пристрастился к «Интеру». Он круглый год живет в Милане, постоянно работает из офиса, посещает все домашние и выездные матчи и кайфует от работы в клубе. Для него «Интер» из места работы (в одном из первых интервью признавался, что слабо следил за ним до покупки) превратился в объект любви: мир не забудет его слезы после победы над «Лацио» (она помогла «Интеру» выйти в ЛЧ) в последнем матче сезона-2017/18.
Коллеги, работавшие и работающие с Джаном, говорят, что он постоянно ставит перед собой амбициозные задачи. На поле – добиваться максимума. На рынке – покупать сильнейших.
Сейчас появились слухи об уходе Месси из «Барселоны». Тема маловероятна, но «Интер» называют главным претендентом. Все из-за Джана, который буквально бредит идеей его подписания.
Говорит бывший спортивный директор «Интера» Массимо Мирабелли: «Он очень хочет увидеть Месси в футболке «Интера». На одном собрании с трансферным комитетом мы спросили у него мнения насчет будущих приобретений, нам было важно узнать желания нашего президента.
Стивен ответил: «Я хочу Месси». Мы два часа доказывали ему, что трансфер невозможен из-за ФФП».
2. Беппе Маротта перевернул трансферную политику «Интера». В первые два года Suning подписывали игроков, которые более-менее всплывали в медиа с подписью «перспективный». Итог – сотни миллионов, спущенные впустую, и единицы толковых приобретений.
Маротта показал нормальное отношение к трансферам. Он убедил руководство, что не нужно бодаться с соперниками за любых игроков – это сразу же уменьшит вероятность неликвидных приобретений (например, Габигол, Мариу и т.д.).
Маротта показал боссам, как правильно вести переговоры по звездным игрокам (благодаря ему в «Интере» появились Лукаку и Эриксен), и научил главному: в вопросах покупок важно доверять тренеру.
Простое доказательство теории. В летнее трансферное окно «Интер» выполнил все пожелания Антонио Конте. Барелла, Лазаро, Сенси, Лукаку и Алексис. Зимой пришли Эриксен, Янг и Мозес. Всех согласовали с Конте. А КПД от этих переходов получился почти 100-процентным: из всех пропал только Лазаро.
А еще тренеры – это отдельный секрет. Сначала надеялись на перспективу, потом пришли к сильнейшему
Все тренеры, работавшие в «Интере» при Suning:
• Роберто Манчини. Провел летом 2016-го предсезонку, а потом ушел, потому что новым владельцам не очень понравился результат по итогам прошлого сезона.
• Франк Де Бур. Шесть лет в «Аяксе» показали, что Де Бур вроде бы неплохой тренер. В «Интере» он продержался меньше трех месяцев.
• Стефано Пиоли. В «Интере» он доработал всего лишь до конца сезона-2016/17.
• Лучано Спаллетти. В Спаллетти поверил лично Цзиньдун: «Я давно слежу за его карьерой. У него есть потенциал стать одним из сильнейших в мире и вывести «Интер» в лидеры мирового футбола».
Спаллетти не сделал «Интер» чемпионом, но визуально значительно улучшил картину. Для того, чтобы выйти существенно на другой уровень, «Интеру» нужен был действительно сильный тренер.
Конте – финальный ход при возвращении «Интеру» статуса топ-клуба. За ним наблюдали два месяца. Его лично одобрили Стивен Чжан и Беппе Маротта, работавший с ним в «Юве». А Чжан Цзиньдун говорил: «Мы пригласили Конте, потому что он усилит «Интер» во всем. Это сильнейший тренер и харизматичный человек. Футболисты будут убивать за него».
В первом интервью он сказал, что «Интер» поборется за чемпионство. Потом – что его команда стала образцом организованности и дисциплины. За год он избавился от главного раздражителя внутри «Интера» (благодаря авторитету выдавил Икарди в «ПСЖ») и укрепил отношения со всеми футболистами. Лукаку вот говорит, что Конте – лучший тренер в его карьере. Никола Барелла сказал:
«У Конте особый стиль общения. Ты всегда узнаешь что-то новое. Я бы убил себя ради него, и так думают все футболисты в команде. Это очень важно».
***
21 августа «Интер» сыграет с «Севильей» в финале Лиги Европы. И это первый для клуба еврокубковый финал за десять лет. Работы еще много, но за четыре года Suning исправили почти все недочеты, сформировавшиеся за времена правления Массимо Моратти (берем последние годы) и Эрика Тохира.
Волшебство существует.
Телеграм-канал автора – там больше про итальянский футбол
Ребят, единственное, в мае 2018 президент интера мог плакать только от радости - Интер выиграл у Лацио и вышел в ЛЧ. Тогда ещё Де Врей привёз знатно, и все подозревали, что он слил намеренно из-за того, что у него на руках был контракт с Интером.
Спасибо, исправил!
Медель взял два Кубка Америки против Гном Гномыча, поэтому ставить его в один ряд с Крхином - хуцпа)
91 матч за 3 сезона. Показал он себя нормально, может ещё Икарди будем оценивать по тому сброду, который был вокруг?
Никто с каталонским пешеходом его не сравнивает, речь идёт о том, что Гарри был лидером сборной которая побеждала финалистов чемпионата мира. Дважды.
Статья поверхностная, сделана на коленке за ночь. Не надо так.
Дорогой мой человек, сейчас бы всех сравнивать с Лионелем Месси. В интере-то, мой дорогой человек, Медель не очень хорошо себя показал!
>Всех согласовали с Конте. А КПД от этих переходов получился почти 100-процентным: из всех пропал только Лазаро.
Матео Прлитано был выкуплен из-за соглашения с Сассуоло, играл он год до этого и не был желанием Конте.
До зимнего перехода в Наполи торчал на скамейке только так, потому что из-за курения и физиологии способен бегать только 60 минут.
Я 17 лет болею за Милан, у нас были хорошие и плохие моменты. Были и моменты когда мы были лучше ИнтОра. Но сейчас я очень им завидую
Очень тонкое замечание, что китайцы научили их быть топ-клубом. По Конте тоже согласен: он харизматичен!