Китайцы за четыре года поменяли «Интер». Исправили трансферы, назначили молодого президента и научили быть топ-клубом

Когда китайский концерн Suning Group подобрал «Интер» в 2016 году, он был в тяжелом состоянии. Тогда были странные трансферы (Медель, М'Вила и другие игроки, которые не принесли пользы).

С тренерами было тоже не очень. Роберто Манчини, который тренировал еще до прихода китайцев, обещал, что за два года сделает из клуба стабильного участника Лиги чемпионов. Но у него не получилось. В сезоне-2015/16 «Интер» занял четвертое место (зона ЛЕ), но там был галактический отрыв от третьей строчки в 13 очков.

Дальше китайцы запустили проект по планомерному развитию. В 2016 году они пообещали фанатам, что за несколько лет доведут «Интер» до блеска. В 2020-м «Интер» остановился в одном очке от чемпионства и вышел в финал Лиги Европы. Ну, блеск же!