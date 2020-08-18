Конте раньше обидно вылетал из еврокубков – в снежной Турции или за шаг до домашнего финала

У Антонио Конте четыре чемпионских награды и три кубковых, но еврокубка, как у тренера, нет ни одного. Несмотря на статус топ-тренера, каждый еврокубковый сезон Конте удачным назвать было сложно.

Вылет из ЛЧ с «Ювентусом»

В первом еврокубковом сезоне (2012/13) «Юве» с Конте дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, где оба раза проиграл «Баварии». Со скрипом шло и в группе – три ничьи в трех матчах, даже без победы над датским «Норшелланном».

Следующий сезон – вылет с третьего места после поражения от «Галатасарая» в шестом туре и вообще всего лишь одна победа в группе. А матч доигрывался на следующий день из-за метели. «Это не провал, – самонадеянно убеждал тогда Конте. Перед нами не стояло задачи выигрывать этот турнир. Такой результат – не повод для переживаний».