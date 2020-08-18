Конте раньше обидно вылетал из еврокубков – в снежной Турции или за шаг до домашнего финала
У Антонио Конте четыре чемпионских награды и три кубковых, но еврокубка, как у тренера, нет ни одного. Несмотря на статус топ-тренера, каждый еврокубковый сезон Конте удачным назвать было сложно.
Вылет из ЛЧ с «Ювентусом»
В первом еврокубковом сезоне (2012/13) «Юве» с Конте дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, где оба раза проиграл «Баварии». Со скрипом шло и в группе – три ничьи в трех матчах, даже без победы над датским «Норшелланном».
Следующий сезон – вылет с третьего места после поражения от «Галатасарая» в шестом туре и вообще всего лишь одна победа в группе. А матч доигрывался на следующий день из-за метели. «Это не провал, – самонадеянно убеждал тогда Конте. Перед нами не стояло задачи выигрывать этот турнир. Такой результат – не повод для переживаний».
Мимо домашнего финала ЛЕ с «Ювентусом»
Вылетев из ЛЧ, «Юве» попал в Лигу Европы, где должен был пройти четыре раунда до финала, который стал бы домашним – изначально принимать этот матч назначен был стадион в Турине.
Три раунда «Ювентус» прошел, да и то было непросто (сплошные минимальные победы), а на четвертом споткнулся. После гостевых 1:2 с «Бенфикой» в полуфинале «Юве» даже при удалении у соперника не додавил его и остался без домашнего финала.
Конте тогда сильно жаловался на судейство: «Арбитр добавил шесть минут ко второму тайму в тот момент, когда три из них уже истекли без единого игрового действия. Это нас выбило из колеи».
С «Челси» – только 1/8 финала
Из группы «Челси» вышел, хоть и был пренеприятные 0:3 от «Ромы». Дальше – «Барса» с 1:1 дома и бесшансовым 0:3 на выезде. Месси и Дембеле тогда забили по голу уже к 20-й минуте и фактически закрыли вопрос. «Никаких сожалений у нас нет. Я могу быть доволен отношением к делу», – посчитал Конте.
А «Барса» уже на следующей стадии с треском вылетела от «Ромы».
Вылет из ЛЧ с «Интером»
Конте отдохнул год и подписал контракт с «Интером», где влип в непростую группу с «Барселоной» и «Боруссией». Но поскользнулся в первом же туре на «Славии» – 1:1 дома. Дальше поражения чередовались с победами, ведя 2:0, «Интер» проиграл в Дортмунде, а в последнем туре уступил немотивированной «Барсе» и закончил третьим. «Мы заслуживали большего в этой группе. Вместе с тем мы получили ценный опыт», – Конте сохранял оптимизм.
Зато в Лиге Европы получилось уверенно. До полуфинала в каждом из матчей «Интер» забивал по два гола, а «Шахтеру» набросал пять. Через четыре дня – финал против «Севильи». Шанс для Конте убедить в обратном тех, кто все еще считает его евролузером.
Forza Inter!
Как же его ужалит проигрыш в финале ЛЕ
Надеюсь, он случится.