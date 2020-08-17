Как «Севилья» стала такой крутой: отстроилась за сезон, бьет по флангам и научилась играть вне дома
Заново отстроенная команда за год
Мончи вернулся спортивным директором в «Севилью» весной 2019-го. Клуб завершил сезон на шестом месте с Хоакином Капарросом и сменил тренера. Пришел Хулен Лопетеги, а «Севилья» значительно обновилась.
Разъехались форварды – Бен-Йеддер, Муриэль, Сарабия, Промес, Нолито, больше десяти игроков отбыли в аренду. На вход – 12 футболистов общей стоимостью 157 миллионов евро, бесплатный Гудель и аренда Буну с Регилоном. Зимой прибавился Эн-Несири и в аренду приехал Сусо.
Фактически «Севилья» собрала новую команду.
- Из 11 лидирующих по игровому времени в клубе в Примере восемь человек пришли прошлым летом.
- Окампос стал лучшим бомбардиром.
- Фернандо точнее всех пасовал и чаще перехватывал.
- Де Йонг – в десятке турнира по выигранным верховым единоборствам.
- Карлос и Кунде сыгрались в центре защиты.
- Жордан ярко заиграл в центре поля.
Далеко не все приобретения Мончи сыграли на потраченные деньги, но состав в дополнение к Навасу и Банеге заполнили именно они.
Много угловых и результат в гостях
Отличительная черта «Севильи» – сильнейшее давление по флангам. Через центр меньше «Севильи» в Примере атакует только «Атлетик». Активная фланговая игра ведет к угловым, которые «Севилья» подает всегда очень много, как правило, не менее шести за матч. Часто в прогнозах на ее матчи упоминаются линии с угловыми. Розыгрыши всегда очень опасны.
Активные фланги – это еще частые прострелы и подачи. В плей-офф Лиги Европы «Севилья» выруливает за счет них, так забиты последние четыре гола. В чемпионате никто чаще ее не использовал кроссы.
Отдельная история – гостевые матчи, которые «Севилья» целых 11 лет не проводила столь уверенно. В сезоне-2015/16 она вообще не побеждала на выезде, в двух предыдущих набирала по 20 очков. В последнем – 33, лучше последний раз было только в 2008/09 (35).
В гостях «Севилья» билась с «Реалом», отбирала очки у «Атлетико», что особенно приятно для фанатов – побеждала «Бетис». В ЛЕ все три матча фактически тоже гостевые, а они выиграны.
«Севилья» побеждает отрезками
Способность Лопетеги готовить команду к определенным временным промежуткам сказалась в этом сезоне.
• «Севилья» начала с 10 очков в первых четырех матчах.
• После 15 туров она шла с отставанием в одно очко от лидера (хотя и на матч больше сыграв). Уже потом пошла нестабильность.
• На перерыв из-за пандемии уходила третьей, всего на два очка превосходя шестую команду, а финишировала в четверке, убежав от пятой на десять очков.
• Конечно, помогли и провалившие рестарт «Реал Сосьедад» и «Хетафе», но однозначно то, что «Севилья» была к нему отлично готова, не проиграв за эти 11 туров ни разу вообще.
• После завершения сезона у «Севильи» было несколько недель на подготовку к финальным стадиям Лиги Европы. Вышло как нужно – всего один пропущенный гол, и тот с пенальти за три матча. Пройдены «Рома», «Вулверхэмптон» и «МЮ». Физически команда готова здорово, что и показали игры.
Мини-истории, которые дополняют сезон
Тут микс – от цифр до интересных моментов.
• Серхио Регилон забил два гола в Примере – первый для команды в сезоне и последний в нем же. Он забил и в Лиге Европы – первый после рестарта.
• Хесус Навас сыграл в этом сезоне 500-й матч за «Севилью» во всех турнирах – первый такой игрок в клубе.
• Юссеф Эн-Несири перешел из «Леганеса» зимой и пока сияет эпизодически – всего четыре гола в Примере. Зато в ЛЕ точно был бы другой финалист, если бы не поздний гол Эн-Несири в Румынии. Тогда на стадии 1/16 финала «Севилья» еле свела 1:1 с «ЧФР», а дома удержала 0:0 и прошла дальше.
• В 12-м туре «Севилья» чуть не проиграла «Атлетико», Жюль Кунде в конце уберег от пропущенного гола, зажав мяч между ног на линии ворот. Так делать нельзя, и игроки «Атлетико» требовали у судьи наказания, но вместо этого получили фол в атаке, когда пытавшийся отобрать мяч Мората въехал в Кунде.
• Основной вратарь у «Севильи» – Томаш Вацлик, но у него отличный дублер, который играет в матчах Лиги Европы. Ясин Буну после рестарта сыграл и в четырех матчах Примеры, где пропустил всего один гол, да еще и зарядил ассист на Эн-Несири.
В ЛЕ – уверенно отыграл с «Ромой», потом из-за него впервые в карьере с пенальти не забил Хименес, а с «МЮ» сотворил множество роскошных сейвов. Особенно шикарной была пятиминутка во втором тайме, когда Буну вытаскивал сверхопасные удары Гринвуда (однажды) и Марсьяля (трижды).
• Помимо Вацлика и Буну в «Севилье» порулить в воротах может даже Лукас Окампос – лучший бомбардир клуба. В матче с «Эйбаром» именно он заменил травмированного Вацлика, так как все замены были уже сделаны. После чего сразу же отразил удар вратаря «Эйбара», прибежавшего спасать игру в чужую штрафную.
Сейв Окампоса в том матче был не менее ценен, чем его победный гол.