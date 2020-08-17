Как «Севилья» стала такой крутой: отстроилась за сезон, бьет по флангам и научилась играть вне дома

Много угловых и результат в гостях

Отличительная черта «Севильи» – сильнейшее давление по флангам. Через центр меньше «Севильи» в Примере атакует только «Атлетик». Активная фланговая игра ведет к угловым, которые «Севилья» подает всегда очень много, как правило, не менее шести за матч. Часто в прогнозах на ее матчи упоминаются линии с угловыми. Розыгрыши всегда очень опасны.

Активные фланги – это еще частые прострелы и подачи. В плей-офф Лиги Европы «Севилья» выруливает за счет них, так забиты последние четыре гола. В чемпионате никто чаще ее не использовал кроссы.

Отдельная история – гостевые матчи, которые «Севилья» целых 11 лет не проводила столь уверенно. В сезоне-2015/16 она вообще не побеждала на выезде, в двух предыдущих набирала по 20 очков. В последнем – 33, лучше последний раз было только в 2008/09 (35).

В гостях «Севилья» билась с «Реалом», отбирала очки у «Атлетико», что особенно приятно для фанатов – побеждала «Бетис». В ЛЕ все три матча фактически тоже гостевые, а они выиграны.