Мяч чиркнул по прическе игрока «Севильи». Судья не заметил, а «МЮ» пропустил после аута
«Севилья» забила необычный гол в ворота «МЮ» в полуфинале Лиги Европы. На повторе обратите особое внимание на 20-ю секунду. Там показывают прыжок Жюля Кунде, где он касается мяча волосами. Это видно и в динамике, но ниже мы отметим на скринах:
Вот так:
Это важно, потому что судья назначил аут в пользу «Севильи». Она разыграла мяч на своей половине поля, а потом забила. В момент назначения аута Рэшфорд спорил и указывал на касание Кунде, но на это никто не отреагировал.
Жюлю Кунде 21 год. Он играет на взрослом уровне только третий сезон, но уже запомнился. Кунде начинал карьеру в «Бордо», а летом 2019-го перешел в «Севилью» за 25 миллионов евро. Тогда это было ее клубным рекордом.
Кунде только недавно отрастил такие волосы. Сравните с декабрем:
В «Севилье» Кунде освоился уже в первый год. Теперь им интересуется «Реал», но Кунде хочет прогресса в «Севилье». Перед игрой с «МЮ» Marca спрашивала, как он относится к возможному уходу из клуба Энвера Банеги. Тот ответил креативно: «После игры с «Вулверхэмптоном» я сказал ему: «Останься здесь – если хочешь, я отдам тебе часть своей зарплаты, чтобы ты остался».
отрастил волосы, а они клуб в финал вывели
сэкономил косарь на барбершоп + еще и премию за выход в финал получит, нормально устроился