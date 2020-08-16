Мяч чиркнул по прическе игрока «Севильи». Судья не заметил, а «МЮ» пропустил после аута

Это важно, потому что судья назначил аут в пользу «Севильи». Она разыграла мяч на своей половине поля, а потом забила. В момент назначения аута Рэшфорд спорил и указывал на касание Кунде, но на это никто не отреагировал.

Жюлю Кунде 21 год. Он играет на взрослом уровне только третий сезон, но уже запомнился. Кунде начинал карьеру в «Бордо», а летом 2019-го перешел в «Севилью» за 25 миллионов евро. Тогда это было ее клубным рекордом.

Кунде только недавно отрастил такие волосы. Сравните с декабрем: