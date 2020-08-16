Жюль Кунде
Лига Европы
Футбол
Манчестер Юнайтед
Севилья
Поделиться:
Комментарии:
2
#Жюль Кунде #Футбол #Лига Европы #Манчестер Юнайтед #Севилья

Мяч чиркнул по прическе игрока «Севильи». Судья не заметил, а «МЮ» пропустил после аута

16 августа, 22:58
Александр Плеханов

«Севилья» забила необычный гол в ворота «МЮ» в полуфинале Лиги Европы. На повторе обратите особое внимание на 20-ю секунду. Там показывают прыжок Жюля Кунде, где он касается мяча волосами. Это видно и в динамике, но ниже мы отметим на скринах:

Вот так:

твиттер «Матч ТВ»

твиттер «Матч ТВ»

Это важно, потому что судья назначил аут в пользу «Севильи». Она разыграла мяч на своей половине поля, а потом забила. В момент назначения аута Рэшфорд спорил и указывал на касание Кунде, но на это никто не отреагировал.

Жюлю Кунде 21 год. Он играет на взрослом уровне только третий сезон, но уже запомнился. Кунде начинал карьеру в «Бордо», а летом 2019-го перешел в «Севилью» за 25 миллионов евро. Тогда это было ее клубным рекордом.

Кунде только недавно отрастил такие волосы. Сравните с декабрем:

В «Севилье» Кунде освоился уже в первый год. Теперь им интересуется «Реал», но Кунде хочет прогресса в «Севилье». Перед игрой с «МЮ» Marca спрашивала, как он относится к возможному уходу из клуба Энвера Банеги. Тот ответил креативно: «После игры с «Вулверхэмптоном» я сказал ему: «Останься здесь – если хочешь, я отдам тебе часть своей зарплаты, чтобы ты остался». 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Какой классный кипер у «Севильи» – отразил пенальти в 1/4 ЛЕ, недавно сделал ассист, раньше финтил, как Зидан
Комментарии (2)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Валера Полевиков
17 августа, 09:05

отрастил волосы, а они клуб в финал вывели

Показать ответы
ответить
Djivan
17 августа, 14:11

сэкономил косарь на барбершоп + еще и премию за выход в финал получит, нормально устроился

ответить
Все теги
#Жюль Кунде
#Футбол
#Лига Европы
#Манчестер Юнайтед
#Севилья