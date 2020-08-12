Какой классный кипер у «Севильи» – отразил пенальти в 1/4 ЛЕ, недавно сделал ассист, раньше финтил, как Зидан

«Вулверхэмптон» – «Севилья» – отличная вывеска ярких команд, но счет 0:0 держался почти весь матч. В конце забил Окампос, и «Севилья» прошла в полуфинал.

Могла и не пройти – в начале было тяжело, когда Кунде сбил в штрафной Траоре, и «Вулверхэмптон» получил право на пенальти. Удар исполнял Хименес. Он до последнего следил за марокканским голкипером Яссином Буну, а тот не гадал и следил за Хименесом. В итоге Хименес не забил – пенальти вытащил вратарь.