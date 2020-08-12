Какой классный кипер у «Севильи» – отразил пенальти в 1/4 ЛЕ, недавно сделал ассист, раньше финтил, как Зидан
«Вулверхэмптон» – «Севилья» – отличная вывеска ярких команд, но счет 0:0 держался почти весь матч. В конце забил Окампос, и «Севилья» прошла в полуфинал.
Могла и не пройти – в начале было тяжело, когда Кунде сбил в штрафной Траоре, и «Вулверхэмптон» получил право на пенальти. Удар исполнял Хименес. Он до последнего следил за марокканским голкипером Яссином Буну, а тот не гадал и следил за Хименесом. В итоге Хименес не забил – пенальти вытащил вратарь.
Как нам сообщают, Хименес не забил пенальти впервые в клубной карьере.
Основной вратарь «Севильи» – Томаш Вацлик, он играет в чемпионате, но Буну мог рассчитывать на игру в четвертьфинале по двум причинам: у Вацлика небольшая травма, а сам Буну регулярно играет за «Севилью» в Лиге Европы. Такого правила придерживается Хулен Лопетеги – Вацлик защищает ворота в лиге, Буну – в еврокубке.
Буну – первый голкипер «Севильи» с отраженным пенальти в Лиге Европы с сезона-2006/07.
У Вацлика больше 30 матчей в Примере в прошлом сезоне, у Буну – всего шесть, но именно Буну отметился голевой передачей. В конце матча с «Мальоркой» он выбил мяч в поле, а Эн-Несири первым же касанием забил – 2:0, и «Севилья» победила.
Буну – не только ассистент, но еще и дриблер. В 2019-м он играл за «Жирону» и придумал финт в игре с «Алавесом». Как же эффектно получилось!
Буну ездил в Россию на ЧМ-2018 в составе сборной Марокко. Команда рано вылетела, на поле он не выходил, но все равно был в восторге: «В России очень хорошие стадионы, дружелюбные люди и очень красивые города. Больше всего мне понравились Москва и Санкт-Петербург». Помимо Москвы и Петербурга сборная Марокко еще играла в Калининграде с Испанией.
Буну – марокканец, но родился в канадском Квебеке, а в 17 лет пробовал заиграть во французской «Ницце», но в итоге сделал карьеру в Испании – числился в «Атлетико», играл за «Сарагосу» и «Жирону», а сейчас – игрок «Севильи».
Если бы «Севилья» проиграла, дома Буну встретили бы с таким видом:
Но «Севилья» победила, и хотя все будут хвалить Окампоса и Банегу, но без Буну победить было бы куда сложнее. 16 августа в полуфинале Лиги Европы «Севилья» сыграет с «МЮ» в Кельне.