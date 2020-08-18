Диего Годин
Лига чемпионов
Лига Европы
Атлетико
Интер
С 2012-го Годин раз в два года играет в финале еврокубка. Но побеждал только в Лиге Европы
18 августа, 12:00
С сезона 2011/12 Диего Годин через год играет в финале Лиги чемпионов (все проиграл) или в Лиге Европы (все выиграл).
✅ 2011-12: ЛЕ
❌ 2013-14: ЛЧ: гол и желтая карточка
❌ 2015-16: ЛЧ
✅ 2017-18: ЛЕ
❓ 2019-20: ЛЕ
В этом году Годин впервые сыграет не за «Атлетико», а «Интер».
В предыдущих финалах его ни разу не заменяли.
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