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Материалы
Конец эпохи: 3282 дня чемпионства «Ювентуса». Теперь он может не попасть даже в Лигу чемпионов
#Ювентус
02 мая, 00:04
Главная драма Суперлиги. Босс «Ювентуса» вел двойную игру против 200 клубов и предал президента УЕФА – друга и крестного своей дочери
#Андреа Аньелли
21 апреля, 06:45
Роналду отказал игроку «Аталанты» поменяться футболками. Чтобы он не грустил, команда купила ему такую же
#Робин Госенс
15 апреля, 12:42
«Во мне растет темное облако». Тренер Пранделли сам ушел из «Фиорентины» из-за депрессии. Возможно, это давняя боль от смерти жены
#Чезаре Пранделли
24 марта, 00:03
Из-за пробок Златан добрался до фестиваля Сан-Ремо со случайным мотоциклистом. А потом ужасно спел
#Златан Ибрагимович
05 марта, 14:15
Златан в смокинге пригнал на фестиваль Сан-Ремо – петь! Это прописано в его контракте с «Миланом»
#Златан Ибрагимович
03 марта, 15:00
Игрок «Вероны» чуть не погиб от удара током на крыше поезда. Возможно, он занимался незаконным экстримом
#Андреа Грезеле
02 марта, 21:50
Правнук Муссолини перешел в молодежку «Лацио». Сам Муссолини был членом клуба и чуть его не уничтожил
#Бенито Муссолини
03 февраля, 18:51
#
новости спорта
Кокорин спустя два месяца вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины». До конца сезона осталось четыре матча
вчера, 18:03
«Интер» – чемпион Италии
02 мая, 17:51
«Ювентус» потерял даже теоретические шансы на победу в Серии А. Прервалась его 9-летняя чемпионская серия
01 мая, 21:38
Кокорин пропускает 9-й матч «Фиорентины» подряд
01 мая, 17:39
«Милан» разгромно проиграл «Лацио» и отстал от лидирующего «Интера» на 13 очков. Два месяц назад – был выше на очко
26 апреля, 23:37
Впервые в истории 100 матчей подряд в Серии А закончились с голами
26 апреля, 20:33
Миранчук забил третий гол в Серии А. Через 12 минут после выхода на замену
25 апреля, 23:23
Ибрагимович продлил на год контракт с «Миланом»
22 апреля, 23:29
Голуби атаковали поле во время матча Серии А 🕊
#Серия А
14 февраля, 20:47
Капитан «Торино» упал у штрафной и сам признался судье, что нарушения нет. Хотя горел 0:3 👏
#Андреа Белотти
06 февраля, 19:10
Кокорин дебютировал в Серии А. Отдал девять пасов, бегал под крики «Саша-Саша!»
#Кокорин в Фиорентине
06 февраля, 01:17
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
В «Роме» опять какая-то хрень. То технарь из-за незнания правил, то бойкот тренировки, то ссора Джеко и тренера 💩
#Рома
29 января, 22:05
Итальянский форвард бегал с животом и похудел ради трансфера в «Наполи». Для этого он открыл магазин полезного фастфуда
#Андреа Петанья
29 января, 17:56
Достоевский провел во Флоренции худший год жизни. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой
#литература
29 января, 08:00
ЦСКА потратил 9 млн на Гайча и убрал его уже через полгода. Давайте разберемся, что это такое
#Адольфо Гайч
28 января, 19:16
Газзаев чуть не переехал в Италию в 90-е – уже учил язык и смотрел кассеты. Но президент клуба арестован за связь с мафией
#Валерий Газзаев
26 января, 14:00
«Путин выгнал Кокорина из России». Итальянцы обсуждают русский трансфер «Фиорентины»
#Александр Кокорин
21 января, 20:53
Как устроена «Фиорентина» на самом деле и зачем ей нужен Кокорин. Объясняет эксперт по клубу
#Фиорентина
21 января, 16:45
Тренером Кокорина в «Фиорентине» будет главное разочарование Италии в XXI веке
#Чезаре Пранделли
21 января, 15:17
Русский комментатор спас унылый матч Италии – рассказывая рецепты пельменей и доширака. Он сам объясняет «Голу», как это придумал
#Владислав Прусов
18 января, 23:10
С кем Кокорин будет играть в «Фиорентине»: танцор балета, рэпер и вратарь, который плетет косички из бороды
#Фиорентина
21 января, 12:48
«Фиорентина» во всем слабее «Спартака» (кроме бренда лиги). Объясняем за 5 минут
#Александр Кокорин
20 января, 19:55
Школьник из России бомбил ютуб роликами про Шомуродова. «Дженоа» заметил – и устроил им интервью на клубном канале
#Эльдор Шомуродов
19 января, 15:44
Видаль поцеловал эмблему «Ювентуса». А потом забил за «Интер»
#Артуро Видаль
17 января, 23:48
В одних источниках Роналду сравнялся по голам с рекордсменом мира. В других – совсем нет. Какая статистика правильнее?
#Криштиану Роналду
11 января, 14:55
10 необычных статей русской википедии: шахбокс, квиддич и чемпионат по ношению хорька в штанах
#мир
15 января, 11:20
Футболистка не перешла в «Реал», бросила спорт и ушла в пожарные. Гордится: теперь ее работа помогает людям
#Пейдж Уильямс
10 января, 14:05
Как работает один из главных инсайдеров мира. 50 звонков в день, 5 часов сна, 3 проверки инфы
#Фабрицио Романо
08 января, 22:03
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
28 декабря 2020, 23:30
Паоло Росси попал на ЧМ через месяц после двухлетнего бана за договорняк. Он нарушил обещание не приезжать в сборную и покорил мир
#Паоло Росси
10 декабря 2020, 16:16
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