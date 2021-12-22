«Интер» сыграет в форме с QR-кодом, который ведет на песню фанатов. Так решили сами фанаты

«Интер» так развивает свою токен-валюту, что поместил ее рекламу на футболке. Валюту клуб делает, чтобы взаимодействовать с фанатами: они могут выбрать песню после гола, цвет автобуса и даже состав на товарищеский матч.

В тексте по ссылке ниже – подробно (на примере Месси) о том, зачем футбольные клубы вкладываются в свои криптовалюты.

Месси получит часть зарплаты криптовалютой. Неудивительно: «ПСЖ» плотно развивает тему и зарабатывает на ней