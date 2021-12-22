«Интер» сыграет в форме с QR-кодом, который ведет на песню фанатов. Так решили сами фанаты
«Интер» так развивает свою токен-валюту, что поместил ее рекламу на футболке. Валюту клуб делает, чтобы взаимодействовать с фанатами: они могут выбрать песню после гола, цвет автобуса и даже состав на товарищеский матч.
В тексте по ссылке ниже – подробно (на примере Месси) о том, зачем футбольные клубы вкладываются в свои криптовалюты.
Месси получит часть зарплаты криптовалютой. Неудивительно: «ПСЖ» плотно развивает тему и зарабатывает на ней
Но в матче за Суперкубок с «Ювентусом» «Интер» выйдет не с титульной рекламой. Вместо нее – надпись «Звуки «Интера» и QR-код. Он ведет на аудио с песней фанатов «Есть только «Интер» («C'è Solo l'Inter»).
QR-код. Как он появился, в чем смысл технологии, зачем нужен миру, почему создатель на нем не зарабатывает
Это акция – как раз решение фанатов, которые пользуются внутриклубной валютой.
Песня «C'è Solo l'Inter» – посвящение Джузеппе Приско – адвокату и человеку, который 38 лет был вице-президентом «Интера». Она прозвучала через год после его смерти и стала гимном клуба. Там есть строчка, которую сказал сам Приско «Серия А в нашем ДНК».
Так песня звучит в лайве от фанатов.
- Игра за Суперкубок пройдет 12 января. «Интер» на своем стадионе примет «Ювентус».