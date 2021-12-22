Интер
Серия А
Суперкубок Италии
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#Интер #Серия А #Суперкубок Италии

«Интер» сыграет в форме с QR-кодом, который ведет на песню фанатов. Так решили сами фанаты

6 минут назад

«Интер» так развивает свою токен-валюту, что поместил ее рекламу на футболке. Валюту клуб делает, чтобы взаимодействовать с фанатами: они могут выбрать песню после гола, цвет автобуса и даже состав на товарищеский матч. 

В тексте по ссылке ниже – подробно (на примере Месси) о том, зачем футбольные клубы вкладываются в свои криптовалюты.

Месси получит часть зарплаты криптовалютой. Неудивительно: «ПСЖ» плотно развивает тему и зарабатывает на ней

Но в матче за Суперкубок с «Ювентусом» «Интер» выйдет не с титульной рекламой. Вместо нее – надпись «Звуки «Интера» и QR-код. Он ведет на аудио с песней фанатов «Есть только «Интер» («C'è Solo l'Inter»).

QR-код. Как он появился, в чем смысл технологии, зачем нужен миру, почему создатель на нем не зарабатывает

Это акция – как раз решение фанатов, которые пользуются внутриклубной валютой. 

Песня «C'è Solo l'Inter» – посвящение Джузеппе Приско – адвокату и человеку, который 38 лет был вице-президентом «Интера». Она прозвучала через год после его смерти и стала гимном клуба. Там есть строчка, которую сказал сам Приско «Серия А в нашем ДНК». 

Так песня звучит в лайве от фанатов.

  • Игра за Суперкубок пройдет 12 января. «Интер» на своем стадионе примет «Ювентус».
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