В одних источниках Роналду сравнялся по голам с рекордсменом мира. В других – совсем нет. Какая статистика правильнее?

«Ювентус» обыграл «Сассуоло», а Криштиану Роналду забил очередной гол. Теперь у него их 15 в 13 матчах Серии А этого сезона.

Но главное в другом – всего у Роналду стало 759 голов в карьере. Теперь его результат сравнивается с количеством мячей бывшего нападающего Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана.

Почему по одним источникам Бицан забил 759, а по другим – больше 800?

Согласно Squawka и ESPN, у Роналду и Бицана – по 759 голов, и это мировой рекорд. Пеле отстает на два мяча. На клубном уровне Бицан забил 730 голов, еще 29 – в сборных.

Статистическая база RSSSF, где учитываются голы футболистов на топ-уровне, насчитывает у Бицана 805 голов. По их данным, у Роналду пока даже меньше, чем и у Ромарио (772) с Пеле (767). RSSSF подсчитала голы Бицана и в товарищеских играх. Всего их вышло не менее 1468.

ФИФА в одной из статей рассказывала о Бицане. Написала про 805 голов – тех же официальных, что и у RSSSF.

Расхождение получается в 46 голов. Во многих источниках учитывается, что он играл за сборные Австрии, Чехословакии и Богемии и Моравии, но, например, RSSSF считает еще и матчи за сборные лиги или города и в военные годы. Также есть расхождения по клубным голам.

RSSSF – статистическая организация, которая была основана в 1994 году. Цель – создание наиболее полного архива информации о футболе. C декабря 1994-го создатели составляли таблицы и внедряли разную статистическую информацию, которую собирали многие годы. Сейчас это очень известный ресурс, не самый удобный в плане навигации, но очень простой в оформлении.

Так данным RSSSF надо верить или нет? Тут все зависит от точки зрения. С одной стороны, RSSSF дает максимально полную статистику голов из всех доступных данных. С другой – учитывает слишком локальные турниры, вроде городских соревнований. Но с одной стороны, в те годы подобные турниры имели большое значение без аналогов сегодня. Но с другой стороны – на этом фоне не совсем честно, что Роналду не посчитаются, например, его голы в летних товарищеских турнирах за «Реал», которые по сложности соперников сравнимы с еврокубками.

В любом случае сегодня в медиа уже установилась традиция, что Бицан забил 759 голов, а не 805. Даже если вы будете придерживаться системы RSSSF, вам будет сложно каждый раз состыковываться в вопросе данных с другим принятым стандартом.