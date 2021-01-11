В одних источниках Роналду сравнялся по голам с рекордсменом мира. В других – совсем нет. Какая статистика правильнее?
«Ювентус» обыграл «Сассуоло», а Криштиану Роналду забил очередной гол. Теперь у него их 15 в 13 матчах Серии А этого сезона.
Но главное в другом – всего у Роналду стало 759 голов в карьере. Теперь его результат сравнивается с количеством мячей бывшего нападающего Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана.
Почему по одним источникам Бицан забил 759, а по другим – больше 800?
- Согласно Squawka и ESPN, у Роналду и Бицана – по 759 голов, и это мировой рекорд. Пеле отстает на два мяча. На клубном уровне Бицан забил 730 голов, еще 29 – в сборных.
- Статистическая база RSSSF, где учитываются голы футболистов на топ-уровне, насчитывает у Бицана 805 голов. По их данным, у Роналду пока даже меньше, чем и у Ромарио (772) с Пеле (767). RSSSF подсчитала голы Бицана и в товарищеских играх. Всего их вышло не менее 1468.
- ФИФА в одной из статей рассказывала о Бицане. Написала про 805 голов – тех же официальных, что и у RSSSF.
Расхождение получается в 46 голов. Во многих источниках учитывается, что он играл за сборные Австрии, Чехословакии и Богемии и Моравии, но, например, RSSSF считает еще и матчи за сборные лиги или города и в военные годы. Также есть расхождения по клубным голам.
RSSSF – статистическая организация, которая была основана в 1994 году. Цель – создание наиболее полного архива информации о футболе. C декабря 1994-го создатели составляли таблицы и внедряли разную статистическую информацию, которую собирали многие годы. Сейчас это очень известный ресурс, не самый удобный в плане навигации, но очень простой в оформлении.
Так данным RSSSF надо верить или нет? Тут все зависит от точки зрения. С одной стороны, RSSSF дает максимально полную статистику голов из всех доступных данных. С другой – учитывает слишком локальные турниры, вроде городских соревнований. Но с одной стороны, в те годы подобные турниры имели большое значение без аналогов сегодня. Но с другой стороны – на этом фоне не совсем честно, что Роналду не посчитаются, например, его голы в летних товарищеских турнирах за «Реал», которые по сложности соперников сравнимы с еврокубками.
В любом случае сегодня в медиа уже установилась традиция, что Бицан забил 759 голов, а не 805. Даже если вы будете придерживаться системы RSSSF, вам будет сложно каждый раз состыковываться в вопросе данных с другим принятым стандартом.
Как жил Бицан: отец получал по почкам на футболе, а он сам играл босиком от бедности и легко относился к спорам с Пеле
• Йозеф Бицан играл за австрийские и чехословацкие команды с 1930-х по 1950-е годы. После аншлюса Австрии уехал в Чехословакию, где и провел лучшие годы карьеры. Забить 40-50 голов в 20+ матчах чемпионата за пражскую «Славию» было для него обычным делом.
• «В Вене тысячи мальчишек играли в футбол, – вспоминал Бицан. – Просто не было других игр. Да у нас и мячей не было, мы делали их из тряпок и гоняли с утра до вечера».
• Его отец участвовал в Первой мировой войне и вернулся живым. Но умер в 30 лет, и проблемы со здоровьем усугубил футбол: в одном из матчей он получил сильный удар по почкам, но отказался от операции. Когда он умер, сыну было восемь лет.
• Мама всего пару раз смотрела, как он играет. Однажды она сидела совсем рядом с полем, когда ее сына снес соперник. Мама не выдержала – понеслась на поле и принялась колотить обидчика зонтом.
• С деньгами было ужасно тяжело, и Бицану порой даже было нечего надеть на ноги. Он считает, что игра босиком здорово развила у него футбольные качества. У него был отличный удар с обеих ног, а еще – высочайшая скорость, ведь он пробегал стометровку за 10,8 секунды (рекорд на то время был 10,3).
• Когда поднялся шум вокруг Пеле, который должен был забить 1000-й гол, журналисты искали супербомбардира, похожего на него. Франц Биндер, поигравший с Бицаном в «Рапиде», сказал тогда: «Да он забил их пять тысяч». Журналисты спрашивали Бицана, почему тот не афишировал свои достижения. «Если я скажу, что забил в пять раз больше Пеле, кто ж мне поверит?» – отвечал Бицан.
Для пяти тысяч Бицану пришлось бы забивать почти по двести голов каждый год. Поверить сложно, но с учетом неофициальных матчей теоретически такое верятно. Но в этом споре нет смысла, потому что товарищеские клубные матчи никогда не учитываются.
Бицан прожил 88 лет и умер в конце 2001 года.