Йозеф Бицан

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Футбол
Версия Футбольной ассоциации Чехии: Бицан забил 821 гол. На 61 больше, чем Роналду
#Йозеф Бицан
Футбол
Роналду побил мировой рекорд по голам, забив 760. Но есть нюанс в подсчете статистики
#Криштиану Роналду
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Роналду стал рекордсменом мира по голам в официальных матчах. Хотя по другим источникам это произошло еще год назад
#Криштиану Роналду
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