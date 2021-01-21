Йозеф Бицан
Серия А
Криштиану Роналду
Ювентус
Версия Футбольной ассоциации Чехии: Бицан забил 821 гол. На 61 больше, чем Роналду
2 часа назад
Криштиану Роналду забил 760 голов в профессиональном футболе. ESPN и Squawka утверждают, что так он стал рекордсменом по голам в официальных матчах.
Роналду побил мировой рекорд по голам, забив 760. Но есть нюанс в подсчете статистики
Другие системы подсчета говорят, что Йозеф Бицан забил 805 голов. Футбольная ассоциация Чехии пишет, что Бицан вообще имел за карьеру 821 гол.
Она утверждает, что в эту статистику не включены голы в товарищеских матчах. К 805 голам Бицана статистики добавили его показатели за 1952 год. Тогда он играл во второй лиге. Скорректированы и другие показатели.
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