Йозеф Бицан
Серия А
Криштиану Роналду
Ювентус
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#Йозеф Бицан #Криштиану Роналду #Ювентус #Серия А

Версия Футбольной ассоциации Чехии: Бицан забил 821 гол. На 61 больше, чем Роналду

2 часа назад

www.imago-images.de/Global Look Press

Криштиану Роналду забил 760 голов в профессиональном футболе. ESPN и Squawka утверждают, что так он стал рекордсменом по голам в официальных матчах.

Роналду побил мировой рекорд по голам, забив 760. Но есть нюанс в подсчете статистики

Другие системы подсчета говорят, что Йозеф Бицан забил 805 голов. Футбольная ассоциация Чехии пишет, что Бицан вообще имел за карьеру 821 гол.

Она утверждает, что в эту статистику не включены голы в товарищеских матчах. К 805 голам Бицана статистики добавили его показатели за 1952 год. Тогда он играл во второй лиге. Скорректированы и другие показатели.

Криштиану Роналду 35 лет. Он играет за «Ювентус». В этом сезоне Серии А Роналду провел 14 матчей и забил 15 голов. Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

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В одних источниках Роналду сравнялся по голам с рекордсменом мира. В других – совсем нет. Какая статистика правильнее?
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