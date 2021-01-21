Версия Футбольной ассоциации Чехии: Бицан забил 821 гол. На 61 больше, чем Роналду

Криштиану Роналду забил 760 голов в профессиональном футболе. ESPN и Squawka утверждают, что так он стал рекордсменом по голам в официальных матчах.

Роналду побил мировой рекорд по голам, забив 760. Но есть нюанс в подсчете статистики

Другие системы подсчета говорят, что Йозеф Бицан забил 805 голов. Футбольная ассоциация Чехии пишет, что Бицан вообще имел за карьеру 821 гол.

Она утверждает, что в эту статистику не включены голы в товарищеских матчах. К 805 голам Бицана статистики добавили его показатели за 1952 год. Тогда он играл во второй лиге. Скорректированы и другие показатели.