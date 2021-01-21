Криштиану Роналду
Серия А
Футбол
Йозеф Бицан
Ювентус
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#Криштиану Роналду #Футбол #Ювентус #Серия А #Йозеф Бицан

Роналду побил мировой рекорд по голам, забив 760. Но есть нюанс в подсчете статистики

7 минут назад

Криштиану Роналду – автор одного из голов в матче «Ювентуса» и «Наполи» (2:0). «Ювентус» выиграл Суперкубок Италии, а Роналду забил 760-й гол в официальных матчах.

«Ювентус» победил «Наполи» в Суперкубке Италии. Это первый трофей в тренерской карьере Пирло

Матч завершен
Ювентус
Турин
Роналду 64
Мората 90
2:0
Матч завершен
Наполи
Неаполь

Роналду превзошел достижение Йозефа Бицана, который забил 759 голов в карьере. Об этом пишут Squawka и ESPN.

RSSSF пишет, что Йозеф Бицан забил за карьеру 805 голов. На эти же данные ссылалась ФИФА, когда рассказывала о Бицане в одном из материалов.

Криштиану Роналду 35 лет. Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

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