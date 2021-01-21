Роналду побил мировой рекорд по голам, забив 760. Но есть нюанс в подсчете статистики

Роналду превзошел достижение Йозефа Бицана, который забил 759 голов в карьере. Об этом пишут Squawka и ESPN.

RSSSF пишет, что Йозеф Бицан забил за карьеру 805 голов. На эти же данные ссылалась ФИФА, когда рассказывала о Бицане в одном из материалов.

Криштиану Роналду 35 лет. Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.