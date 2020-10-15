Сестра Роналду – певица и кулинар. В детстве она сидела с маленьким Криштиану дома и рьяно защищает сейчас

Сестра = много-много похвалы брата. Иногда она заводится по странным поводам

Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру регулярно попадает в заголовки новостей с острыми цитатами в защиту брата. Обычно это происходит после каких-то громких событий. Вот что было за последние два года:

• Сентябрь-2018. Роналду получил красную в Лиге чемпионов. «Это позор для всего футбола. Справедливость еще восторжествует. Они хотят уничтожить моего брата, но Бог никогда не спит».

• Октябрь-2018. Во время обвинений Роналду в изнасиловании модели Кэтрин Майорги Катя Авейру сделала две публикации: поместила фото Роналду в костюме супермена, затем попросила подписчиков установить его фотографию в профилях.