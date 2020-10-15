Сестра Роналду – певица и кулинар. В детстве она сидела с маленьким Криштиану дома и рьяно защищает сейчас
Сестра = много-много похвалы брата. Иногда она заводится по странным поводам
Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру регулярно попадает в заголовки новостей с острыми цитатами в защиту брата. Обычно это происходит после каких-то громких событий. Вот что было за последние два года:
• Сентябрь-2018. Роналду получил красную в Лиге чемпионов. «Это позор для всего футбола. Справедливость еще восторжествует. Они хотят уничтожить моего брата, но Бог никогда не спит».
• Октябрь-2018. Во время обвинений Роналду в изнасиловании модели Кэтрин Майорги Катя Авейру сделала две публикации: поместила фото Роналду в костюме супермена, затем попросила подписчиков установить его фотографию в профилях.
• Декабрь-2018. Лука Модрич выиграл «Золотой мяч». Катя Авейру разочаровалась. Она выложила фото Роналду и подписала: «Лучший футболист мира. Для тех, кто понимает в футболе».
• Спустя год на церемонии вручения «Золотого мяча» Вирджил ван Дейк в шутку спросил журналиста об отсутствии Роналду: «А он был соперником?» Кате Авейру это не понравилось: «Дорогой Вирджил, в течение одного сезона Криштиану взял больше трофеев, чем ты добился за свою карьеру. Впечатляет, не правда ли? Когда у тебя будут в руках трофеи, которые действительно считаются, тогда, возможно, ты сможешь оказаться за одним столом с Криштиану».
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• Сейчас в сторис Катя Авейру комментирует заражение брата коронавирусом: «Если Криштиану придется разбудить весь мир, то этот португалец действительно послан нам Богом. Спасибо! Я верю, что сегодня тысячи людей многое поймут об этой пандемии, тестах и мерах предосторожности, как я. Самый большой обман, что я видела в жизни. Сегодня я прочитала высказывание, которому аплодирую стоя: «Хватит быть марионетками».
Катя Авейру – певица. Записывала альбом с Криштиану и хотела на Евровидение
• Ей 43 года. Она старше Криштиану на восемь лет.
• Катя Авейру – певица, ее карьере около 15 лет с небольшими перерывами. Она выступала под псевдонимом «Роналда» и под настоящим именем. Записала шесть поп-альбомов.
• Первый альбом помог записать Криштиану. Второй, в 2006-м, стал успешным – с ним Авейру даже съездила в тур по Португалии. Песня Obrigada Mano – главный хит. Посвящена, конечно, брату.
• Одна из характерных песен Кати Авейру – вот как в этом фите про Кубу.
• На третьем альбоме тоже есть трек в поддержку Роналду, а также еще одна песня в память об умершем отце.
• Работала с продюсером Надиром Хаятом (RedOne), который делал хиты для Энрике Иглесиаса и Дженнифер Лопес и открыл Леди Гагу.
• В 2015-м Катя Авейру объявила, что хочет поучаствовать в Евровидении.
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• В 2016 году запустила линию солнцезащитных очков под брендом «KA SUNGLASES».
В младенчестве она перенесла укус крысы. В детстве – следила, чтобы Криштиану делал уроки. Потом – помогала маме в ресторане и открыла свой
Криштиану и Катя Авейру очень близки с детства. Мама много работала, старшие дети тоже рано начали. Катя Авейру оставалась дома и следила, чтобы брат делал уроки и не убегал сразу во двор с мячом. Криштиану соглашался, но пока она готовила – убегал из дома. Мама потом ее ругала.
Катя Авейру как-то показала дом, где они росли. И рассказывала, что там в младенчестве ее за лицо укусила крыса. Мама успела спасти.
В детстве Катя Авейру любила спорт и до сих пор в инстаграме дает советы по фитнесу. Однажды она потеряла форму и даже весила 109 кг, но села на правильную диету.
Раньше Катя Авейру помогала маме в ресторане, а в 2018 году открыла собственный – в Фуншале. Зато совместно с мамой выпускала книгу рецептов. Сейчас дела у ресторана не очень: в 2020 году он чуть не закрылся от коронавирусной пандемии.
Пару лет назад появилась такая новость: Криштиану поругался с сестрой, потому что застал ее в своей комнате в постели с любовником (сам любовник это с удовольствием вывалил в прессу). Еще Криштиану обиделся, что Катя Авейру участвовала в реалити-шоу за пару лет до этого. Подтверждений этим ссорам нет. Они никогда не критиковали друг друга публично.
Катя Авейру была замужем и родила двух сыновей. Потом развелась. А в прошлом году родила дочь. В инстаграме у нее больше миллиона подписчиков.