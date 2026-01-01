Йозеф Бицан

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Футбол
Версия Футбольной ассоциации Чехии: Бицан забил 821 гол. На 61 больше, чем Роналду
#Йозеф Бицан
Футбол
Роналду побил мировой рекорд по голам, забив 760. Но есть нюанс в подсчете статистики
#Криштиану Роналду