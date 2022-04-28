Резервный вратарь «Интера» промахнулся мимо мяча по земле и пропустил гол, сыграв впервые за год – возможно, это будет стоить клубу чемпионства

В этой ситуации есть две трагедии. Одна связана со статистикой «Интера»:

❌ Прервалась 11-матчевая беспроигрышная серия клуба (7 побед, 4 ничьих). Он проиграл впервые с 20 февраля;

❌ «Интер» не вышел на первое место в таблице Серии А. Отставание от «Милана» все еще составляет 2 очка;

❌ До этого матча «Интер» вынес в Кубке Италии «Милан» (3:0) и расправился с «Ромой» в чемпионате (3:1). В первом круге он разбил «Болонью» 6:1.

Вторая трагедия персонально связана с вратарем Раду. Для него это первый матч в сезоне Серии А и второй в этом сезоне в принципе (еще отыграл 120 минут во встрече 1/8 Кубка Италии против «Эмполи»). Сейчас у «Интера» сложный календарь (4 матча за 12 дней), и Симоне Индзаги дал отдохнуть Самиру Хандановичу, выпустив Раду.

Раду серьезно ошибся, но партнеры защищали его. Перед входом в подтрибунное помещение Дензел Дюмфрис закрыл собой камеры, а Хоакин Корреа, Федерико Димарко и Алекс Кордац утешали Раду. Индзаги же на послематчевой пресс-конференции сказал: «Не волнуйтесь, Ионуц отличный вратарь. Он хорошо играл с «Эмполи» и всегда показывает профессионализм на тренировках. Я ему доверяю, игроки «Интера» ему доверяют. Такое случается».