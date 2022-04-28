Резервный вратарь «Интера» промахнулся мимо мяча по земле и пропустил гол, сыграв впервые за год – возможно, это будет стоить клубу чемпионства
27 апреля «Интер» играл перенесенный матч Серии А против «Болоньи». Предыстория такая: в январе Федерация футбола Италии отменяла матчи из-за коронавируса и ставила технические поражения тем командам, которые из-за ковида не смогли набрать минимальное необходимое число игроков на матч. Из всей этой закономерности было два исключения: «Аталанта» – «Торино» (которые устроили боевик 4:4) и матч «Болоньи» и «Интера».
Потенциально вторая встреча могла повлиять на расположение команд в чемпионской гонке, но не повлияла. Перед началом игры «Милан» был на первой строчке с 74 очками. «Интер» шел на второй с 72 баллами. Но ничего не поменялось.
«Интер» забил первый, но быстро пропустил. А во втором тайме голкипер «Интера» Ионуц Раду при счете 1:1 получил сброс из аута от партнера, но промазал мимо катящегося мяча, который полетел в пустые ворота. Дальше мяч затолкал игрок «Болоньи» Сансоне.
А вот по кадрам:
В этой ситуации есть две трагедии. Одна связана со статистикой «Интера»:
❌ Прервалась 11-матчевая беспроигрышная серия клуба (7 побед, 4 ничьих). Он проиграл впервые с 20 февраля;
❌ «Интер» не вышел на первое место в таблице Серии А. Отставание от «Милана» все еще составляет 2 очка;
❌ До этого матча «Интер» вынес в Кубке Италии «Милан» (3:0) и расправился с «Ромой» в чемпионате (3:1). В первом круге он разбил «Болонью» 6:1.
Вторая трагедия персонально связана с вратарем Раду. Для него это первый матч в сезоне Серии А и второй в этом сезоне в принципе (еще отыграл 120 минут во встрече 1/8 Кубка Италии против «Эмполи»). Сейчас у «Интера» сложный календарь (4 матча за 12 дней), и Симоне Индзаги дал отдохнуть Самиру Хандановичу, выпустив Раду.
Раду серьезно ошибся, но партнеры защищали его. Перед входом в подтрибунное помещение Дензел Дюмфрис закрыл собой камеры, а Хоакин Корреа, Федерико Димарко и Алекс Кордац утешали Раду. Индзаги же на послематчевой пресс-конференции сказал: «Не волнуйтесь, Ионуц отличный вратарь. Он хорошо играл с «Эмполи» и всегда показывает профессионализм на тренировках. Я ему доверяю, игроки «Интера» ему доверяют. Такое случается».
Оставшиеся матчи «Интера» в этом сезоне чемпионата Италии:
- «Удинезе»;
- «Эмполи»;
- «Кальяри»;
- «Сампдория».
Календарь «Милана» на оставшуюся часть сезона в Италии:
- «Фиорентина»;
- «Верона»;
- «Аталанта»;
- «Сассуоло».
В этой ситуации может быть все. Но, возможно, ошибка Раду стоила «Интеру» второго чемпионства подряд.